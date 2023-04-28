https://ria.ru/20230428/kredit-1868528485.html

Родители участников спецоперации получили право на кредитные каникулы

Родители участников спецоперации получили право на кредитные каникулы - РИА Новости, 28.04.2023

Родители участников спецоперации получили право на кредитные каникулы

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий воспользоваться кредитными каникулами родителям и усыновителям участников специальной военной... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:39

2023-04-28T16:39

2023-04-28T16:39

кредит

россия

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий воспользоваться кредитными каникулами родителям и усыновителям участников специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон включает в перечень лиц, которым предоставляется право на кредитные каникулы, всех созаемщиков участника СВО. Таким образом, этим правом смогут воспользоваться не только супруги, дети и иждивенцы участника СВО, но и его родители и усыновители, пояснял первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Причем данная норма будет иметь обратную силу: льготный период можно будет оформить начиная с 21 сентября 2022 года. Документ также предусматривает, что в случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы обязательства его родителей или усыновителей, являющихся созаемщиками по кредитному договору, прекращаются. Это изменение также будет иметь обратную силу, но распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Прежний закон был составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объеме, а ложился на их плечи, пояснял Турчак. Новый закон решает эту проблему. Кредитные каникулы предоставляются военнослужащим, добровольцам и мобилизованным гражданам, которые участвуют в СВО, а также членам их семей и иждивенцам. Льготный период распространяется на срок службы, увеличенный на 30 дней. Причем он может быть продлен на время нахождения заемщика - участника СВО в госпиталях для излечения или признания его безвестно отсутствующим. В случае гибели участника СВО или признания его инвалидом I группы его обязательства по кредитному договору, а также обязательства членов его семьи прекращаются.

https://ria.ru/20230420/kredit-1866563252.html

https://ria.ru/20230424/kredity-1867471074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кредит, россия, владимир путин, общество, экономика