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Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
08:35 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/konsulstvo-1868332050.html
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2023
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:35
2023-04-28T08:35
туризм
екатеринбург
шри-ланка
свердловская область
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на посла Шри-Ланки Джаниту Лиянаге, что страна откроет консульство в Свердловской области.
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екатеринбург
шри-ланка
свердловская область
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екатеринбург, шри-ланка, свердловская область
Туризм, Екатеринбург, Шри-Ланка, Свердловская область
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге

В посольстве заявили, что Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге

© РИА Новости / Евгений БезекаКрай Ванни на севере Шри-Ланки
Край Ванни на севере Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Безека
Край Ванни на севере Шри-Ланки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на посла Шри-Ланки Джаниту Лиянаге, что страна откроет консульство в Свердловской области.
«
"Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге. В настоящее время в Екатеринбурге работает почетный консул - депутат заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов", - сообщили в посольстве.
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ТуризмЕкатеринбургШри-ЛанкаСвердловская область
 
 
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