https://ria.ru/20230428/konsulstvo-1868332050.html

Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге

Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2023

Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге

Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:35

2023-04-28T08:35

2023-04-28T08:35

туризм

екатеринбург

шри-ланка

свердловская область

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на посла Шри-Ланки Джаниту Лиянаге, что страна откроет консульство в Свердловской области.

https://ria.ru/20230404/shri-lanka-1862716986.html

екатеринбург

шри-ланка

свердловская область

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2023

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екатеринбург, шри-ланка, свердловская область