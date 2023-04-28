https://ria.ru/20230428/konsulstvo-1868332050.html
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.04.2023
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T08:35
2023-04-28T08:35
2023-04-28T08:35
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве. Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на посла Шри-Ланки Джаниту Лиянаге, что страна откроет консульство в Свердловской области.
https://ria.ru/20230404/shri-lanka-1862716986.html
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екатеринбург, шри-ланка, свердловская область
Туризм, Екатеринбург, Шри-Ланка, Свердловская область
Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге
В посольстве заявили, что Шри-Ланка не планирует открывать консульство в Екатеринбурге