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Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России - РИА Новости, 28.04.2023
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21:06 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/kitay-1868613787.html
Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России
Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России - РИА Новости, 28.04.2023
Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России
Пекин вряд ли будет реагировать на призыв советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России, поскольку Китай в целом не реагирует на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:06
2023-04-28T21:06
китай
россия
пекин
михаил подоляк
владимир брутер
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пекин вряд ли будет реагировать на призыв советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России, поскольку Китай в целом не реагирует на подобного рода рекомендации, особенно выдержанные в таком тоне, заявили опрошенные РИА новости эксперты. В пятницу Подоляк заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком. Чиновник считает, что для украинской стороны важно, чтобы Китай не помогал РФ экономически - "не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента". Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что заявление Подоляка является калькой с манеры общения представителей Запада . По его словам, это не более чем "информационное позиционирование". Это часть того, что на Западе считают важным при ведении информационных кампаний", - сказал эксперт. Брутер обратил внимание, что такая манера общения не свойственна Китаю. "После визита Макрона в Китай Макрон очень много говорит о том как должен и как будет вести себя Китай. Но Китай ничего не говорит о том, как будет вести себя Макрон", - подчеркнул эксперт. В свою очередь руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский заявил, что Пекин просто проигнорирует подобные выпады. В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html
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китай, россия, пекин, михаил подоляк, владимир брутер, владимир зеленский, украина, в мире
Китай, Россия, Пекин, Михаил Подоляк, Владимир Брутер, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России

Эксперты: Китай не будет реагировать на призыв Подоляка дистанцироваться от России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пекин вряд ли будет реагировать на призыв советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России, поскольку Китай в целом не реагирует на подобного рода рекомендации, особенно выдержанные в таком тоне, заявили опрошенные РИА новости эксперты.
В пятницу Подоляк заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком. Чиновник считает, что для украинской стороны важно, чтобы Китай не помогал РФ экономически - "не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента".
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что заявление Подоляка является калькой с манеры общения представителей Запада .
«
"Это подход, который предполагает, что в каждой фразе должно звучать ощущение собственного превосходства. И это они (западные страны - прим. ред.) пытаются объяснить Киеву, что Киев, если будет себя так вести, он будет как бы изображать из себя некую большую величину, которую слушают", - сказал Брутер.
По его словам, это не более чем "информационное позиционирование". Это часть того, что на Западе считают важным при ведении информационных кампаний", - сказал эксперт.
Брутер обратил внимание, что такая манера общения не свойственна Китаю. "После визита Макрона в Китай Макрон очень много говорит о том как должен и как будет вести себя Китай. Но Китай ничего не говорит о том, как будет вести себя Макрон", - подчеркнул эксперт.
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В свою очередь руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский заявил, что Пекин просто проигнорирует подобные выпады.
«
"Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем", - сказал Тавровский.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
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