https://ria.ru/20230428/kitay-1868613787.html

Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России

Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России - РИА Новости, 28.04.2023

Эксперты: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России

Пекин вряд ли будет реагировать на призыв советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России, поскольку Китай в целом не реагирует на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:06

2023-04-28T21:06

2023-04-28T21:06

китай

россия

пекин

михаил подоляк

владимир брутер

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пекин вряд ли будет реагировать на призыв советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка дистанцироваться от России, поскольку Китай в целом не реагирует на подобного рода рекомендации, особенно выдержанные в таком тоне, заявили опрошенные РИА новости эксперты. В пятницу Подоляк заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком. Чиновник считает, что для украинской стороны важно, чтобы Китай не помогал РФ экономически - "не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента". Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что заявление Подоляка является калькой с манеры общения представителей Запада . По его словам, это не более чем "информационное позиционирование". Это часть того, что на Западе считают важным при ведении информационных кампаний", - сказал эксперт. Брутер обратил внимание, что такая манера общения не свойственна Китаю. "После визита Макрона в Китай Макрон очень много говорит о том как должен и как будет вести себя Китай. Но Китай ничего не говорит о том, как будет вести себя Макрон", - подчеркнул эксперт. В свою очередь руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковед Юрий Тавровский заявил, что Пекин просто проигнорирует подобные выпады. В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868105190.html

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

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китай, россия, пекин, михаил подоляк, владимир брутер, владимир зеленский, украина, в мире