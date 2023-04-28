https://ria.ru/20230428/kitay-1868440793.html

В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России

В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России - РИА Новости, 28.04.2023

В офисе Зеленского призвали Китай дистанцироваться от России

Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:27

2023-04-28T13:27

2023-04-28T19:08

в мире

китай

россия

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

си цзиньпин

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы оставаться экономически и политически сильным игроком, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада".В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. "Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию в полном смысле этого слова, или Китай продолжает стоять в стороне — и тогда он постепенно будет терять свое влияние, в том числе и экономическое", — сказал Подоляк.Чиновник считает, что для украинской стороны важно, чтобы Китай не помогал России экономически, "не участвовал в российском военно-промышленном комплексе, не выступал в качестве российского информационного или дипломатического агента". Власти Китая в феврале предложили свой мирный план по украинскому кризису. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все это было разрушено Киевом и привело к кризису.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868105190.html

https://ria.ru/20230427/razgovor-1868140431.html

китай

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, си цзиньпин