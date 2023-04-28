https://ria.ru/20230428/kitay-1868355851.html

Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели

Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели

Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели встречу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:07

2023-04-28T10:07

2023-04-28T10:07

китай

россия

сергей шойгу

шос

ли шанфу

нью-дели

безопасность

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели встречу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС. В ходе нее были обсуждены вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались. Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу "на ногах" коротко обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам. Предыдущая встреча министров обороны России и Китая состоялась в Москве 18 апреля.

https://ria.ru/20230418/sotrudnichestvo-1866041597.html

китай

россия

нью-дели

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

китай, россия, сергей шойгу, шос, ли шанфу, нью-дели, безопасность