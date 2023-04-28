https://ria.ru/20230428/kitay-1868355851.html
Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели
Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели
Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели встречу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:07
2023-04-28T10:07
2023-04-28T10:07
китай
россия
сергей шойгу
шос
ли шанфу
нью-дели
безопасность
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели встречу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС. В ходе нее были обсуждены вопросы, представляющие интерес для обеих сторон. По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались. Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу "на ногах" коротко обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам. Предыдущая встреча министров обороны России и Китая состоялась в Москве 18 апреля.
https://ria.ru/20230418/sotrudnichestvo-1866041597.html
китай
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сергей шойгу, шос, ли шанфу, нью-дели, безопасность
Китай, Россия, Сергей Шойгу, ШОС, Ли Шанфу, Нью-Дели, Безопасность
Шойгу провел встречу с министром обороны Китая в Нью-Дели
Шойгу встретился с китайским коллегой Ли Шанфу на полях совещания министров обороны ШОС
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Министры обороны России Сергей Шойгу и Китая Ли Шанфу провели встречу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС.
В ходе нее были обсуждены вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.
По протоколу двусторонние переговоры глав военных ведомств РФ и КНР в Нью-Дели, где в пятницу проходит совещание министров обороны стран-участниц ШОС, заранее не планировались.
Также перед началом совещания и в перерывах между сессиями Шойгу и Ли Шанфу "на ногах" коротко обменялись мнениями по интересующим стороны вопросам.
Предыдущая встреча министров обороны России и Китая состоялась в Москве 18 апреля.
Россия и Китай намерены углублять военно-техническое сотрудничество