https://ria.ru/20230428/karabakh-1868629575.html

Три человека погибли при подрыве мины в Карабахе, заявили в Баку

Три человека погибли при подрыве мины в Карабахе, заявили в Баку - РИА Новости, 28.04.2023

Три человека погибли при подрыве мины в Карабахе, заявили в Баку

Три человека погибли в результате подрыва на мине в Тертерском районе Карабаха, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T23:14

2023-04-28T23:14

2023-04-28T23:14

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арарат мирзоян

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 28 апр – РИА Новости. Три человека погибли в результате подрыва на мине в Тертерском районе Карабаха, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана. "В результате разрыва мины в Тертерском районе погибли трое сотрудников компании RPS Energy Ltd. По данному факту Тертерской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующей статье", - говорится в сообщении. Согласно открытым данным, компания RPS Energy Ltd работает в сфере коммунального хозяйства. Также в прокуратуре отметили, что после подписания трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года о прекращении боевых действий до сегодняшнего дня в результате разрыва мин, заложенных вооруженными силами Армении, пострадали 298 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, из них 54 человека погибли, 244 – получили телесные повреждения различной степени тяжести. Ранее армянская сторона представила Азербайджану формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе, которые, по данным Баку, отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван заявляет, что передал азербайджанской стороне все имеющиеся у него карты минных полей. МИД Азербайджана в конце ноября обвинил армянскую сторону в использовании Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией, для "незаконной военной деятельности", в том числе для провоза мин. В ведомстве заявляли, что обнаружили в Карабахе 350 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году - уже после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян отверг обвинение Баку, назвав его "абсолютной ложью". Глава армянского МИД Арарат Мирзоян также опроверг утверждения Баку о перевозке мин через Лачинский коридор, заявив, что страна занимается минированием только на своей территории и делала это исключительно в целях самообороны. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Международный фонд Евразийской прессы (МФЕП) - независимая международная неправительственная организация, созданная группой журналистов из разных стран и зарегистрированная в Азербайджане в 1992 году.

https://ria.ru/20230426/karabakh-1867818014.html

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