https://ria.ru/20230428/kanal-1868401786.html

Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая

Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая - РИА Новости, 28.04.2023

Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая

Судоходство по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, начнется 2 мая и продлится до конца года, сообщает в пятницу финский... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:53

2023-04-28T11:53

2023-04-28T12:35

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Судоходство по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, начнется 2 мая и продлится до конца года, сообщает в пятницу финский Минкомтранс.Ранее глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО.Делегатом Финляндии по Сайменскому каналу является постоянный секретарь минкомтранса Минна Кивимяки.Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и дате открытия сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды Сайменского канала. Это международное соглашение, утвержденное парламентами двух стран, уточняет министерство.Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов 24 часа в сутки. Даты начала и окончания сезона могут быть изменены в зависимости от ледовой обстановки.Минкомтранс Финляндии заявляет, что санкции ЕС против России не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение. За весь сезон 2022 года по каналу прошло менее пяти судов, уточняли ранее финские СМИ.Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысяч судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.

https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html

https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

финляндия, россия, в мире, балтийское море, нато, евросоюз