Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая
Минкомтранс Финляндии сообщил об открытии Сайменского канала для судоходства 2 мая
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Судоходство по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, начнется 2 мая и продлится до конца года, сообщает в пятницу финский Минкомтранс.
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"Делегаты Сайменского канала приняли решение о том, что судоходный сезон в канале начнется 2 мая 2023 года и продлится до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Делегатом Финляндии по Сайменскому каналу является постоянный секретарь минкомтранса Минна Кивимяки.
Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и дате открытия сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды Сайменского канала. Это международное соглашение, утвержденное парламентами двух стран, уточняет министерство.
Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов 24 часа в сутки. Даты начала и окончания сезона могут быть изменены в зависимости от ледовой обстановки.
Минкомтранс Финляндии заявляет, что санкции ЕС против России не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение. За весь сезон 2022 года по каналу прошло менее пяти судов, уточняли ранее финские СМИ.
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысяч судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.