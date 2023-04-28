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Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая - РИА Новости, 28.04.2023
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11:53 28.04.2023 (обновлено: 12:35 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/kanal-1868401786.html
Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая
Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая - РИА Новости, 28.04.2023
Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая
Судоходство по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, начнется 2 мая и продлится до конца года, сообщает в пятницу финский... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:53
2023-04-28T12:35
финляндия
россия
в мире
балтийское море
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Судоходство по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, начнется 2 мая и продлится до конца года, сообщает в пятницу финский Минкомтранс.Ранее глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО.Делегатом Финляндии по Сайменскому каналу является постоянный секретарь минкомтранса Минна Кивимяки.Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и дате открытия сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды Сайменского канала. Это международное соглашение, утвержденное парламентами двух стран, уточняет министерство.Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов 24 часа в сутки. Даты начала и окончания сезона могут быть изменены в зависимости от ледовой обстановки.Минкомтранс Финляндии заявляет, что санкции ЕС против России не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение. За весь сезон 2022 года по каналу прошло менее пяти судов, уточняли ранее финские СМИ.Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысяч судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html
https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html
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финляндия, россия, в мире, балтийское море, нато, евросоюз
Финляндия, Россия, В мире, Балтийское море, НАТО, Евросоюз
Сайменский канал откроется для судоходства 2 мая

Минкомтранс Финляндии сообщил об открытии Сайменского канала для судоходства 2 мая

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Судоходство по Сайменскому каналу, проходящему по территории Финляндии и России, начнется 2 мая и продлится до конца года, сообщает в пятницу финский Минкомтранс.
Ранее глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО.
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"Делегаты Сайменского канала приняли решение о том, что судоходный сезон в канале начнется 2 мая 2023 года и продлится до 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.
Делегатом Финляндии по Сайменскому каналу является постоянный секретарь минкомтранса Минна Кивимяки.
Каждый год делегаты согласовывают протокол о продолжительности судоходства и дате открытия сезона движения. Решение принимается в соответствии с договором аренды Сайменского канала. Это международное соглашение, утвержденное парламентами двух стран, уточняет министерство.
Во время сезона Сайменский канал открыт для движения судов 24 часа в сутки. Даты начала и окончания сезона могут быть изменены в зависимости от ледовой обстановки.
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Минкомтранс Финляндии заявляет, что санкции ЕС против России не препятствуют движению по Сайменскому каналу. При этом с февраля 2022 года страховые компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые по Сайменскому каналу, в результате чего транспортная артерия утратила свое значение. За весь сезон 2022 года по каналу прошло менее пяти судов, уточняли ранее финские СМИ.
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяжённость канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысяч судов в обоих направлениях, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн.
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