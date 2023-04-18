https://ria.ru/20230418/finlyandiya-1866064729.html

Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу

Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу - РИА Новости, 18.04.2023

Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:51

2023-04-18T13:51

2023-04-18T13:51

финляндия

россия

балтийское море

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО. "Так как они (Финляндия – ред.) приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение - они же отменили все поезда, все автобусы, а мы до сих пор… У нас есть Сайменский канал такой, который идет по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран-членов НАТО… Мы подписали 50 лет назад это соглашение (по каналу – ред.), надо его денонсировать", - сказал Калашников на пленарном заседании. Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн. Продолжительность навигации устанавливается ежегодно по согласованию сторон в зависимости от ледовых условий. Договор между СССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской Республике Советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий вступил в силу в 1963 году и прекратил свое действие в 2012 году, после подписания Международного договора в 2010 году между РФ и Финляндией об аренде Финляндией российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал.

https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html

https://ria.ru/20230414/finlyandiya-1865367170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, россия, балтийское море, леонид калашников, нато, снг, в мире