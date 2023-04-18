Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу
Депутат Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО.
"Так как они (Финляндия – ред.) приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение - они же отменили все поезда, все автобусы, а мы до сих пор… У нас есть Сайменский канал такой, который идет по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран-членов НАТО… Мы подписали 50 лет назад это соглашение (по каналу – ред.), надо его денонсировать", - сказал Калашников на пленарном заседании.
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн. Продолжительность навигации устанавливается ежегодно по согласованию сторон в зависимости от ледовых условий.
Договор между СССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской Республике Советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий вступил в силу в 1963 году и прекратил свое действие в 2012 году, после подписания Международного договора в 2010 году между РФ и Финляндией об аренде Финляндией российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал.