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Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу - РИА Новости, 18.04.2023
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13:51 18.04.2023
https://ria.ru/20230418/finlyandiya-1866064729.html
Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу
Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу - РИА Новости, 18.04.2023
Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу
Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:51
2023-04-18T13:51
финляндия
россия
балтийское море
леонид калашников
нато
снг
в мире
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО. "Так как они (Финляндия – ред.) приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение - они же отменили все поезда, все автобусы, а мы до сих пор… У нас есть Сайменский канал такой, который идет по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран-членов НАТО… Мы подписали 50 лет назад это соглашение (по каналу – ред.), надо его денонсировать", - сказал Калашников на пленарном заседании. Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн. Продолжительность навигации устанавливается ежегодно по согласованию сторон в зависимости от ледовых условий. Договор между СССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской Республике Советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий вступил в силу в 1963 году и прекратил свое действие в 2012 году, после подписания Международного договора в 2010 году между РФ и Финляндией об аренде Финляндией российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал.
https://ria.ru/20230416/alandy-1865606123.html
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финляндия, россия, балтийское море, леонид калашников, нато, снг, в мире
Финляндия, Россия, Балтийское море, Леонид Калашников, НАТО, СНГ, В мире
Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу

Депутат Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников предложил денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу, так как в РФ есть запрет на перевозку грузов стран НАТО.
"Так как они (Финляндия – ред.) приняли решение о вступлении в НАТО, мы должны принять решение - они же отменили все поезда, все автобусы, а мы до сих пор… У нас есть Сайменский канал такой, который идет по нашей территории, который возит грузы в центр Финляндии. У нас есть запрет на перевозку грузов стран-членов НАТО… Мы подписали 50 лет назад это соглашение (по каналу – ред.), надо его денонсировать", - сказал Калашников на пленарном заседании.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В Финляндии захотели нарушить соглашение с Россией
16 апреля, 03:16
Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Балтийским морем. Открыт в 1856 году, реконструирован в 1963-1968 годах. Общая протяженность канала - 57,3 километра, из них Финляндии принадлежат 23,3 километра, России - 34 километра. Российская часть канала и прилегающая территория арендуются Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в оба направления, максимальный грузооборот оценивается в 4,6 миллиона тонн. Продолжительность навигации устанавливается ежегодно по согласованию сторон в зависимости от ледовых условий.
Договор между СССР и Финляндской Республикой о передаче в аренду Финляндской Республике Советской части Сайменского канала и острова Малый Высоцкий вступил в силу в 1963 году и прекратил свое действие в 2012 году, после подписания Международного договора в 2010 году между РФ и Финляндией об аренде Финляндией российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Финляндия вошла в НАТО, но выходит из себя. Россия перекрыла ей кислород
14 апреля, 15:47
 
ФинляндияРоссияБалтийское мореЛеонид КалашниковНАТОСНГВ мире
 
 
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