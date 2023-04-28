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В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 28.04.2023
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20:23 28.04.2023 (обновлено: 22:47 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/import-1868607753.html
В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины
В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 28.04.2023
В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины
Еврокомиссия договорилась с пятью странами союза об отмене ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил вице-председатель ЕК Валдис... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:23
2023-04-28T22:47
экономика
украина
еврокомиссия
евросоюз
болгария
венгрия
урсула фон дер ляйен
валдис домбровскис
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия договорилась с пятью странами союза об отмене ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в Twitter."ЕК достигла соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродовольственных товаров с Украины", — сообщил он.Основные пункты сделки, по словам Домбровскиса, были согласованы с киевскими властями и включают:В конце марта премьер-министры перечисленных стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".В середине апреля Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь местным властям увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта прошлого года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени прошлого года привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html
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экономика, украина, еврокомиссия, евросоюз, болгария, венгрия, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис
Экономика, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Болгария, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис
В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины

ЕК договорилась с пятью странами ЕС об отмене запрета на импорт зерна с Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия договорилась с пятью странами союза об отмене ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в Twitter.
"ЕК достигла соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродовольственных товаров с Украины", — сообщил он.
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Основные пункты сделки, по словам Домбровскиса, были согласованы с киевскими властями и включают:
  • отмену односторонних ограничений со стороны Варшавы, Братиславы, Софии, Будапешта;
  • исключительные меры для четырех продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян;
  • пакет помощи для затронутых фермеров из пяти стран на 100 миллионов евро.
В конце марта премьер-министры перечисленных стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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В середине апреля Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.
В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь местным властям увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта прошлого года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени прошлого года привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.
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ЭкономикаУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзБолгарияВенгрияУрсула фон дер ЛяйенВалдис Домбровскис
 
 
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