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В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины

В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 28.04.2023

В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины

Еврокомиссия договорилась с пятью странами союза об отмене ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил вице-председатель ЕК Валдис... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:23

2023-04-28T20:23

2023-04-28T22:47

экономика

украина

еврокомиссия

евросоюз

болгария

венгрия

урсула фон дер ляйен

валдис домбровскис

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия договорилась с пятью странами союза об отмене ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в Twitter."ЕК достигла соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродовольственных товаров с Украины", — сообщил он.Основные пункты сделки, по словам Домбровскиса, были согласованы с киевскими властями и включают:В конце марта премьер-министры перечисленных стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".В середине апреля Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь местным властям увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта прошлого года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна.В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени прошлого года привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866244087.html

https://ria.ru/20230418/zerno-1866128678.html

https://ria.ru/20230418/zerno-1866098672.html

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экономика, украина, еврокомиссия, евросоюз, болгария, венгрия, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис