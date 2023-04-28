В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины
ЕК договорилась с пятью странами ЕС об отмене запрета на импорт зерна с Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoРазгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Еврокомиссия договорилась с пятью странами союза об отмене ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, заявил вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис в Twitter.
Основные пункты сделки, по словам Домбровскиса, были согласованы с киевскими властями и включают:
- отмену односторонних ограничений со стороны Варшавы, Братиславы, Софии, Будапешта;
- исключительные меры для четырех продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечных семян;
- пакет помощи для затронутых фермеров из пяти стран на 100 миллионов евро.
В конце марта премьер-министры перечисленных стран попросили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Как отмечалось в их письме, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
В середине апреля Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров приостановили импорт украинской сельхозпродукции. Затем такое же решение приняли Словакия и Болгария.
В июне 2022-го Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь местным властям увеличить объемы экспорта. Кроме того, Еврокомиссия с марта прошлого года запустила так называемые зеленые коридоры — сухопутные и речные маршруты для вывоза украинского зерна.
В реальности из-за проблем с логистикой основная масса аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени прошлого года привело к кризису перепроизводства. В течение полугода Брюссель не мог предложить никаких мер по разрешению ситуации.