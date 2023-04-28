https://ria.ru/20230428/front-1868337796.html

США формируют фронт в АТР для сдерживания Китая, заявил Шойгу

США формируют фронт в АТР для сдерживания Китая, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.04.2023

США формируют фронт в АТР для сдерживания Китая, заявил Шойгу

Вашингтон и его союзники наиболее активно противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:14

2023-04-28T09:14

2023-04-28T09:14

россия

сша

сергей шойгу

в мире

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Вашингтон и его союзники наиболее активно противодействуют формированию многополярного мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Противодействие Запада укреплению многополярности наиболее активно реализуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где США инициировали развал существующей системы регионального сотрудничества на основе АСЕАН", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели. По его словам, начало этому было положено созданием блоков военно-политической направленности, таких как QUAD и AUKUS. "Происходит их сращивание с НАТО, которое, в свою очередь, и здесь заявило претензию на доминирующую роль", - сказал Шойгу. Министр отметил, что продвигается концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, и она "предполагает построение блоковой системы межгосударственных отношений, в которой американцы присваивают себе полномочия определять нормы и правила поведения". "Формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - сказал Шойгу, отметив, что нужно сохранять одно из главных достижений в АТР - безблоковое и равноправное взаимодействие. "Сформированные здесь механизмы сотрудничества с внерегиональными партнерами показали свою востребованность и эффективность. В первую очередь это совещание министров обороны стран АСЕАН и партнеров, так называемый формат "СМОА плюс", ориентированный на решение актуальных вопросов в сфере безопасности", - сказал министр. Кроме того, отметил он, есть позитивный опыт взаимодействия в рамках ШОС, реализации взаимовыгодных проектов на двусторонней основе.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html

https://ria.ru/20230426/ssha-1867786695.html

https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html

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россия, сша, сергей шойгу, в мире, китай