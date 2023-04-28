https://ria.ru/20230428/flot-1868463466.html
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева - РИА Новости, 28.04.2023
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева
Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:15
2023-04-28T14:15
2023-04-28T15:00
безопасность
балтийский флот вмф россии
россия
владимир воробьев
николай евменов
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на представлении нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева его руководящему составу. Как сообщили в Минобороны России, Воробьев был назначен на должность командующего Балтийским флотом указом президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом и сменил там адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста. "Главком ВМФ подчеркнул, что Балтийский флот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. По словам адмирала Николая Евменова, Балтийский флот будет и далее оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования Балтийского флота", - цитирует Минобороны Евменова. В ведомстве уточнили, что вице-адмирал Воробьев окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2019 году, после чего был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. В ноябре 2021 года контр-адмирал Воробьев принял должность замначальника Генштаба ВС РФ. Награждён орденом "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями. Ранее источник РИА Новости сообщал, что были подписаны указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и Тихоокеанским флотом соответственно.Министр обороны России Сергей Шойгу 14 апреля заявил о старте Дальнем Востоке внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Кроме того, 17 апреля уже на Балтийском флоте началась проверка корабельных сил по итогам зимнего периода обучения.
https://ria.ru/20230419/nato-1866391333.html
https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийский флот вмф россии, россия, владимир воробьев, николай евменов
Безопасность, Балтийский флот ВМФ России, Россия, Владимир Воробьев, Николай Евменов
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева
Главком ВМФ Евменов представил нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Воробьева
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на представлении нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева его руководящему составу.
Как сообщили в Минобороны России, Воробьев был назначен на должность командующего Балтийским флотом указом президента России вместо адмирала Виктора Лиины
, который направлен командовать Тихоокеанским флотом и сменил там адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста.
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"Главком ВМФ подчеркнул, что Балтийский флот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. По словам адмирала Николая Евменова, Балтийский флот будет и далее оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования Балтийского флота", - цитирует Минобороны Евменова.
В ведомстве уточнили, что вице-адмирал Воробьев окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2019 году, после чего был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. В ноябре 2021 года контр-адмирал Воробьев принял должность замначальника Генштаба ВС РФ. Награждён орденом "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что были подписаны указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и Тихоокеанским флотом соответственно.
Министр обороны России Сергей Шойгу 14 апреля заявил о старте Дальнем Востоке внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Кроме того, 17 апреля уже на Балтийском флоте началась проверка корабельных сил по итогам зимнего периода обучения.
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