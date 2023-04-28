https://ria.ru/20230428/flot-1868463466.html

Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева - РИА Новости, 28.04.2023

Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:15

2023-04-28T14:15

2023-04-28T15:00

безопасность

балтийский флот вмф россии

россия

владимир воробьев

николай евменов

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на представлении нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева его руководящему составу. Как сообщили в Минобороны России, Воробьев был назначен на должность командующего Балтийским флотом указом президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом и сменил там адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста. "Главком ВМФ подчеркнул, что Балтийский флот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. По словам адмирала Николая Евменова, Балтийский флот будет и далее оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования Балтийского флота", - цитирует Минобороны Евменова. В ведомстве уточнили, что вице-адмирал Воробьев окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2019 году, после чего был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. В ноябре 2021 года контр-адмирал Воробьев принял должность замначальника Генштаба ВС РФ. Награждён орденом "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями. Ранее источник РИА Новости сообщал, что были подписаны указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и Тихоокеанским флотом соответственно.Министр обороны России Сергей Шойгу 14 апреля заявил о старте Дальнем Востоке внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Кроме того, 17 апреля уже на Балтийском флоте началась проверка корабельных сил по итогам зимнего периода обучения.

https://ria.ru/20230419/nato-1866391333.html

https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, балтийский флот вмф россии, россия, владимир воробьев, николай евменов