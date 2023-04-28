Рейтинг@Mail.ru
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 28.04.2023 (обновлено: 15:00 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/flot-1868463466.html
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева - РИА Новости, 28.04.2023
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева
Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:15
2023-04-28T15:00
безопасность
балтийский флот вмф россии
россия
владимир воробьев
николай евменов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866890143_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_a115782840d04c035f40b9fa4695a670.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на представлении нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева его руководящему составу. Как сообщили в Минобороны России, Воробьев был назначен на должность командующего Балтийским флотом указом президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом и сменил там адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста. "Главком ВМФ подчеркнул, что Балтийский флот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. По словам адмирала Николая Евменова, Балтийский флот будет и далее оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования Балтийского флота", - цитирует Минобороны Евменова. В ведомстве уточнили, что вице-адмирал Воробьев окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2019 году, после чего был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. В ноябре 2021 года контр-адмирал Воробьев принял должность замначальника Генштаба ВС РФ. Награждён орденом "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями. Ранее источник РИА Новости сообщал, что были подписаны указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и Тихоокеанским флотом соответственно.Министр обороны России Сергей Шойгу 14 апреля заявил о старте Дальнем Востоке внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Кроме того, 17 апреля уже на Балтийском флоте началась проверка корабельных сил по итогам зимнего периода обучения.
https://ria.ru/20230419/nato-1866391333.html
https://ria.ru/20230420/avakyants-1866577307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866890143_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_26131c1089b93c5abcac253b66732dc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, балтийский флот вмф россии, россия, владимир воробьев, николай евменов
Безопасность, Балтийский флот ВМФ России, Россия, Владимир Воробьев, Николай Евменов
Главком ВМФ представил нового командующего Балтийским флотом Воробьева

Главком ВМФ Евменов представил нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Воробьева

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНовый командующий Балтийским флотом РФ контр-адмирал Владимир Воробьев
Новый командующий Балтийским флотом РФ контр-адмирал Владимир Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Новый командующий Балтийским флотом РФ контр-адмирал Владимир Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Балтийский флот (БФ) является гарантом безопасности на северо-западе РФ, потому и далее будет оснащаться современными кораблями и системами вооружений, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов на представлении нового командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева его руководящему составу.
Как сообщили в Минобороны России, Воробьев был назначен на должность командующего Балтийским флотом указом президента России вместо адмирала Виктора Лиины, который направлен командовать Тихоокеанским флотом и сменил там адмирала Сергея Авакянца, уволенного с военной службы по достижении предельного возраста.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
НАТО продолжает провоцировать Россию на Балтике, считает эксперт
19 апреля, 16:42
"Главком ВМФ подчеркнул, что Балтийский флот сегодня выполняет широкий спектр задач, являясь серьезным фактором и инструментом гарантированной безопасности на северо-западе страны. По словам адмирала Николая Евменова, Балтийский флот будет и далее оснащаться современными кораблями и системами вооружений. Будет совершенствоваться и комплексная самодостаточная инфраструктура базирования Балтийского флота", - цитирует Минобороны Евменова.
В ведомстве уточнили, что вице-адмирал Воробьев окончил Военную академию Генштаба ВС РФ в 2019 году, после чего был назначен первым заместителем командующего флотом – начальником штаба Балтийского флота, а затем возглавил штаб Северного флота. В ноябре 2021 года контр-адмирал Воробьев принял должность замначальника Генштаба ВС РФ. Награждён орденом "За военные заслуги", государственными и ведомственными медалями.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что были подписаны указы о назначении адмиралов Воробьева и Лиина командующими Балтфлотом и Тихоокеанским флотом соответственно.
Министр обороны России Сергей Шойгу 14 апреля заявил о старте Дальнем Востоке внезапной проверки сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К проверке также привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. Кроме того, 17 апреля уже на Балтийском флоте началась проверка корабельных сил по итогам зимнего периода обучения.
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Во Владивостоке рассказали, где сейчас командующий адмирал Авакянц
20 апреля, 12:22
 
БезопасностьБалтийский флот ВМФ РоссииРоссияВладимир ВоробьевНиколай Евменов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала