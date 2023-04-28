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Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана - РИА Новости, 28.04.2023
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17:39 28.04.2023 (обновлено: 17:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/erdogan-1868562279.html
Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана
Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана - РИА Новости, 28.04.2023
Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны, передает... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:39
2023-04-28T17:54
адана (провинция)
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
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АДАНА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны, передает корреспондент РИА Новости.По словам выступившего в Адане министра транспорта Адиля Караисмаилоглу, 700-метровый мост имени мучеников 15 июля (дата попытки переворота 2016 года - ред.) является четвертым по длине в Турции. Министр не упустил возможности отметить, что мэр города, член оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), "остановил строительство", а правящая партия возобновила. По словам Караисмаилоглу, мост облегчит ситуацию с пробками в городе, где живет более двух миллионов человек.Появление Эрдогана бурно приветствовала собравшаяся у моста толпа с флагами правящей партии и союзной ей Партии националистического движения."Окружная дорога Аданы стала уже словно дорога внутри города. Чтобы уменьшить трафик в городе, мы открываем мост с тремя полосами в одну сторону и тремя в другую. По мосту смогут проезжать и поезда", - заявил Эрдоган.По его словам, инвестиции в проект составили более 2,3 миллиардов лир (более 115 миллионов долларов).Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт.
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адана (провинция), в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"
Адана (провинция), В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую"
Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана

Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста в городе Адана

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АДАНА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны, передает корреспондент РИА Новости.
По словам выступившего в Адане министра транспорта Адиля Караисмаилоглу, 700-метровый мост имени мучеников 15 июля (дата попытки переворота 2016 года - ред.) является четвертым по длине в Турции. Министр не упустил возможности отметить, что мэр города, член оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), "остановил строительство", а правящая партия возобновила. По словам Караисмаилоглу, мост облегчит ситуацию с пробками в городе, где живет более двух миллионов человек.
Появление Эрдогана бурно приветствовала собравшаяся у моста толпа с флагами правящей партии и союзной ей Партии националистического движения.
"Окружная дорога Аданы стала уже словно дорога внутри города. Чтобы уменьшить трафик в городе, мы открываем мост с тремя полосами в одну сторону и тремя в другую. По мосту смогут проезжать и поезда", - заявил Эрдоган.
По его словам, инвестиции в проект составили более 2,3 миллиардов лир (более 115 миллионов долларов).
Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт.
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