https://ria.ru/20230428/erdogan-1868562279.html

Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана

Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана - РИА Новости, 28.04.2023

Эрдоган принял участие в церемонии открытия нового моста в городе Адана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны, передает... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:39

2023-04-28T17:39

2023-04-28T17:54

адана (провинция)

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

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АДАНА, 28 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подключился онлайн к церемонии открытия нового моста через реку Сейхан в городе Адана на юго-востоке страны, передает корреспондент РИА Новости.По словам выступившего в Адане министра транспорта Адиля Караисмаилоглу, 700-метровый мост имени мучеников 15 июля (дата попытки переворота 2016 года - ред.) является четвертым по длине в Турции. Министр не упустил возможности отметить, что мэр города, член оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), "остановил строительство", а правящая партия возобновила. По словам Караисмаилоглу, мост облегчит ситуацию с пробками в городе, где живет более двух миллионов человек.Появление Эрдогана бурно приветствовала собравшаяся у моста толпа с флагами правящей партии и союзной ей Партии националистического движения."Окружная дорога Аданы стала уже словно дорога внутри города. Чтобы уменьшить трафик в городе, мы открываем мост с тремя полосами в одну сторону и тремя в другую. По мосту смогут проезжать и поезда", - заявил Эрдоган.По его словам, инвестиции в проект составили более 2,3 миллиардов лир (более 115 миллионов долларов).Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт.

https://ria.ru/20230428/platezhi-1868551185.html

адана (провинция)

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адана (провинция), в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"