https://ria.ru/20230428/erdogan-1868357551.html

Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане

Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане - РИА Новости, 28.04.2023

Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане

Государственное информационное агентство Anadolu, анонсируя программу президента Турции Тайипа Эрдогана в пятницу, сообщило о его участии в церемонии открытия... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:11

2023-04-28T10:11

2023-04-28T11:03

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Государственное информационное агентство Anadolu, анонсируя программу президента Турции Тайипа Эрдогана в пятницу, сообщило о его участии в церемонии открытия моста в Адане онлайн, соответственно первый вице-президент страны Фуат Октай встретится с общественностью. Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт. Сообщается, что Эрдоган планирует в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) подключиться к церемонии открытия моста в Адане из президентского комплекса по прямой связи. В свою очередь, согласно анонсу, вице-президент страны Фуат Октай встретится с гражданами, посетит пострадавших от землетрясения, встретится с общественностью на ярмарочной площади муниципалитета Синджан.

https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган