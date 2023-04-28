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Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане - РИА Новости, 28.04.2023
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10:11 28.04.2023 (обновлено: 11:03 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/erdogan-1868357551.html
Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане
Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане - РИА Новости, 28.04.2023
Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане
Государственное информационное агентство Anadolu, анонсируя программу президента Турции Тайипа Эрдогана в пятницу, сообщило о его участии в церемонии открытия... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:11
2023-04-28T11:03
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Государственное информационное агентство Anadolu, анонсируя программу президента Турции Тайипа Эрдогана в пятницу, сообщило о его участии в церемонии открытия моста в Адане онлайн, соответственно первый вице-президент страны Фуат Октай встретится с общественностью. Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт. Сообщается, что Эрдоган планирует в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) подключиться к церемонии открытия моста в Адане из президентского комплекса по прямой связи. В свою очередь, согласно анонсу, вице-президент страны Фуат Октай встретится с гражданами, посетит пострадавших от землетрясения, встретится с общественностью на ярмарочной площади муниципалитета Синджан.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции в пятницу выступит онлайн на открытии моста в Адане

Агентство Anadolu анонсировало участие Эрдогана в церемонии открытия моста в Адане онлайн

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в видеоконференции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в видеоконференции. Архивное фото
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Государственное информационное агентство Anadolu, анонсируя программу президента Турции Тайипа Эрдогана в пятницу, сообщило о его участии в церемонии открытия моста в Адане онлайн, соответственно первый вице-президент страны Фуат Октай встретится с общественностью.
Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании.
Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт.
Сообщается, что Эрдоган планирует в 17:00 по местному времени (совпадает с мск) подключиться к церемонии открытия моста в Адане из президентского комплекса по прямой связи.
В свою очередь, согласно анонсу, вице-президент страны Фуат Октай встретится с гражданами, посетит пострадавших от землетрясения, встретится с общественностью на ярмарочной площади муниципалитета Синджан.
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