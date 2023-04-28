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Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное - РИА Новости, 28.04.2023
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14:23 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/deti-1868467615.html
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное - РИА Новости, 28.04.2023
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное
Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:23
2023-04-28T14:23
донецк
здоровье - общество
министерство здравоохранения днр
пролетарский район
донецкая народная республика
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ДНР. "Пострадавшим провели хирургическую обработку ран, из которых хирурги удалили инородные тела. Троим пациентам с переломами была произведена фиксация: аппаратом внешней фиксации, спицами, гипсовая иммобилизация. Все пациенты были стабильные. Один ребенок после операции находился под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В настоящее время он переведен в палату в стабильном состоянии", - сказали в пресс-службе. 27 апреля при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка пострадало четверо детей.
https://ria.ru/20230428/akkumulyator-1868426916.html
донецк
пролетарский район
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донецк, здоровье - общество, министерство здравоохранения днр, пролетарский район, донецкая народная республика, россия, происшествия
Донецк, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения ДНР, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное

Минздрав ДНР: пострадавшие при взрыве в Донецке дети находятся в стабильном состоянии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ДНР.
"Пострадавшим провели хирургическую обработку ран, из которых хирурги удалили инородные тела. Троим пациентам с переломами была произведена фиксация: аппаратом внешней фиксации, спицами, гипсовая иммобилизация. Все пациенты были стабильные. Один ребенок после операции находился под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В настоящее время он переведен в палату в стабильном состоянии", - сказали в пресс-службе.
27 апреля при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка пострадало четверо детей.
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