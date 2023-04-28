https://ria.ru/20230428/deti-1868467615.html
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное - РИА Новости, 28.04.2023
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное
Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:23
2023-04-28T14:23
2023-04-28T14:23
донецк
здоровье - общество
министерство здравоохранения днр
пролетарский район
донецкая народная республика
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ДНР. "Пострадавшим провели хирургическую обработку ран, из которых хирурги удалили инородные тела. Троим пациентам с переломами была произведена фиксация: аппаратом внешней фиксации, спицами, гипсовая иммобилизация. Все пациенты были стабильные. Один ребенок после операции находился под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В настоящее время он переведен в палату в стабильном состоянии", - сказали в пресс-службе. 27 апреля при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка пострадало четверо детей.
https://ria.ru/20230428/akkumulyator-1868426916.html
донецк
пролетарский район
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, здоровье - общество, министерство здравоохранения днр, пролетарский район, донецкая народная республика, россия, происшествия
Донецк, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения ДНР, Пролетарский район, Донецкая Народная Республика, Россия, Происшествия
Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное
Минздрав ДНР: пострадавшие при взрыве в Донецке дети находятся в стабильном состоянии