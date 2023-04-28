https://ria.ru/20230428/deti-1868467615.html

Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное

Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное - РИА Новости, 28.04.2023

Минздрав ДНР: состояние пострадавших при взрыве в Донецке детей стабильное

Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:23

2023-04-28T14:23

2023-04-28T14:23

донецк

здоровье - общество

министерство здравоохранения днр

пролетарский район

донецкая народная республика

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Четверо детей, пострадавших при подрыве в Донецке в четверг, находятся в стабильном состоянии, один из них был прооперирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава ДНР. "Пострадавшим провели хирургическую обработку ран, из которых хирурги удалили инородные тела. Троим пациентам с переломами была произведена фиксация: аппаратом внешней фиксации, спицами, гипсовая иммобилизация. Все пациенты были стабильные. Один ребенок после операции находился под наблюдением в отделении интенсивной терапии. В настоящее время он переведен в палату в стабильном состоянии", - сказали в пресс-службе. 27 апреля при подрыве на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе Донецка пострадало четверо детей.

https://ria.ru/20230428/akkumulyator-1868426916.html

донецк

пролетарский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, здоровье - общество, министерство здравоохранения днр, пролетарский район, донецкая народная республика, россия, происшествия