https://ria.ru/20230428/deputat-1868370186.html

Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым

Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым - РИА Новости, 28.04.2023

Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым

В Хакасии в пятницу простились с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, погибшим в зоне спецоперации при исполнении воинского долга, сообщает РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:40

2023-04-28T10:40

2023-04-28T10:40

специальная военная операция на украине

общество

дмитрий иванов

кпрф

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. В Хакасии в пятницу простились с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, погибшим в зоне спецоперации при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба главы региона. О гибели Иванова стало известно во вторник. Глава Хакасии Валентин Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырёх человек, которой командовал Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника. "Хакасия простилась с депутатом верховного совета Хакасии, членом КПРФ Дмитрием Ивановым, геройски погибшим при выполнении боевого задания специальной военной операции. Церемония прощания, траурный митинг и гражданская панихида прошли в Черногорске. Похоронят Дмитрия Анатольевича на кладбище рабочего поселка Усть-Абакан. Проводить героя в последний путь собрались его родные, близкие, коллеги, неравнодушные жители республики", - говорится в сообщении. В траурном мероприятии принял участие глава Хакасии, выразив соболезнования от имени правительства региона и от себя лично. Глава республики добавил, что одна из улиц Черногорска должна быть названа в честь Дмитрия Иванова. Ранее Коновалов выступил с инициативой присвоить Иванову звание Героя России посмертно. Иванов родился 3 ноября 1976 года поселка Усть-Абакан в Хакасии, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом верховного совета Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске. В феврале отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в группе "Вагнер". У него остались вдова и пятеро детей.

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дмитрий иванов, кпрф, республика хакасия