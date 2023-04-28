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Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым
Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым - РИА Новости, 28.04.2023
Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым
В Хакасии в пятницу простились с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, погибшим в зоне спецоперации при исполнении воинского долга, сообщает РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:40
2023-04-28T10:40
2023-04-28T10:40
специальная военная операция на украине
общество
дмитрий иванов
кпрф
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. В Хакасии в пятницу простились с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, погибшим в зоне спецоперации при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба главы региона. О гибели Иванова стало известно во вторник. Глава Хакасии Валентин Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырёх человек, которой командовал Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника. "Хакасия простилась с депутатом верховного совета Хакасии, членом КПРФ Дмитрием Ивановым, геройски погибшим при выполнении боевого задания специальной военной операции. Церемония прощания, траурный митинг и гражданская панихида прошли в Черногорске. Похоронят Дмитрия Анатольевича на кладбище рабочего поселка Усть-Абакан. Проводить героя в последний путь собрались его родные, близкие, коллеги, неравнодушные жители республики", - говорится в сообщении. В траурном мероприятии принял участие глава Хакасии, выразив соболезнования от имени правительства региона и от себя лично. Глава республики добавил, что одна из улиц Черногорска должна быть названа в честь Дмитрия Иванова. Ранее Коновалов выступил с инициативой присвоить Иванову звание Героя России посмертно. Иванов родился 3 ноября 1976 года поселка Усть-Абакан в Хакасии, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом верховного совета Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске. В феврале отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в группе "Вагнер". У него остались вдова и пятеро детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий иванов, кпрф, республика хакасия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Дмитрий Иванов, КПРФ, Республика Хакасия
Хакасия простилась с погибшим в зоне СВО депутатом Дмитрием Ивановым
В Черногорске простились с погибшим в зоне спецоперации депутатом Дмитрием Ивановым
КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. В Хакасии в пятницу простились с депутатом верховного совета республики Дмитрием Ивановым, погибшим в зоне спецоперации при исполнении воинского долга, сообщает пресс-служба главы региона.
О гибели Иванова стало известно во вторник. Глава Хакасии Валентин Коновалов на странице "ВКонтакте" сообщил, что Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации в феврале, служил в группе "Вагнер". По его данным, 27 марта группа штурмовиков из четырёх человек, которой командовал Иванов, вступила в схватку с превосходящими силами противника.
"Хакасия простилась с депутатом верховного совета Хакасии, членом КПРФ Дмитрием Ивановым, геройски погибшим при выполнении боевого задания специальной военной операции. Церемония прощания, траурный митинг и гражданская панихида прошли в Черногорске. Похоронят Дмитрия Анатольевича на кладбище рабочего поселка Усть-Абакан. Проводить героя в последний путь собрались его родные, близкие, коллеги, неравнодушные жители республики", - говорится в сообщении.
В траурном мероприятии принял участие глава Хакасии, выразив соболезнования от имени правительства региона и от себя лично.
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"Сегодня день глубокой скорби. Мы провожаем Дмитрия Анатольевича Иванова, нашего товарища, коммуниста, друга, сына, отца, мужа. Мы провожаем настоящего героя. Он никогда не пускал пыль в глаза, никогда не подстраивался, всегда был самим собой. Он не врал и не лицемерил. Другу был другом, врагу — врагом. Он был настоящий. Правильный. Мужик. Наш товарищ. Воин", - сказал Коновалов.
Глава республики добавил, что одна из улиц Черногорска должна быть названа в честь Дмитрия Иванова.
Ранее Коновалов выступил с инициативой присвоить Иванову звание Героя России посмертно.
Иванов родился 3 ноября 1976 года поселка Усть-Абакан в Хакасии, окончил Сибирский федеральный университет. В 2018 году избран депутатом верховного совета Хакасии от КПРФ. Был директором управляющей компании "Заря" в Черногорске. В феврале отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в группе "Вагнер". У него остались вдова и пятеро детей.