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В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
05:15 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/dagestan-1868116041.html
В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире
В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире - РИА Новости, 28.04.2023
В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире
Ремонт шестикилометрового участка автомобильной дороги, ведущей к одной из самых популярных туристических локаций Дагестана — Сулакскому каньону, будет завершен РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:15
2023-04-28T05:15
туризм
туризм
новости - туризм
республика дагестан
достопримечательности
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МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Ремонт шестикилометрового участка автомобильной дороги, ведущей к одной из самых популярных туристических локаций Дагестана — Сулакскому каньону, будет завершен в июле 2023 года, сообщает пресс-службе министерства транспорта республики. "В Буйнакском районе идет ремонт автомобильной дороги "Буйнакск — Кизилюрт — Новый Чиркей через поселок Дубки" на участке между 24 и 30 километром. Магистраль — одна из главных туристических артерий республики, которая ведет к Сулакскому каньону, смотровой площадке в поселке Дубки и Чиркейской ГЭС", — говорится в сообщении. Специалисты усилят асфальтобетонное покрытие, восстановят продольные и поперечные уклоны, обеспечат водоотвод.В ведомстве добавили, что вся дорога будет отремонтирована к июлю будущего года. Глубина Сулакского каньона составляет 1920 метров, что сделало его самым глубоким в Европе и одним из глубочайших в мире. Он опередил Большой каньон в Колорадо и каньон реки Тары.
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туризм, новости - туризм, республика дагестан, достопримечательности
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Республика Дагестан, Достопримечательности
В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире

В Дагестане к июлю 2023 года ремонтируют дорогу к Сулакскому каньону

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБольшой Сулакский каньон в Дагестане
Большой Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Ремонт шестикилометрового участка автомобильной дороги, ведущей к одной из самых популярных туристических локаций Дагестана — Сулакскому каньону, будет завершен в июле 2023 года, сообщает пресс-службе министерства транспорта республики.
Буйнакском районе идет ремонт автомобильной дороги "Буйнакск — Кизилюрт — Новый Чиркей через поселок Дубки" на участке между 24 и 30 километром. Магистраль — одна из главных туристических артерий республики, которая ведет к Сулакскому каньону, смотровой площадке в поселке Дубки и Чиркейской ГЭС", — говорится в сообщении.
Специалисты усилят асфальтобетонное покрытие, восстановят продольные и поперечные уклоны, обеспечат водоотвод.
В ведомстве добавили, что вся дорога будет отремонтирована к июлю будущего года.
Глубина Сулакского каньона составляет 1920 метров, что сделало его самым глубоким в Европе и одним из глубочайших в мире. Он опередил Большой каньон в Колорадо и каньон реки Тары.
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