https://ria.ru/20230428/dagestan-1868116041.html

В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире

В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире - РИА Новости, 28.04.2023

В Дагестане отремонтируют дорогу к одному из глубочайших каньонов в мире

Ремонт шестикилометрового участка автомобильной дороги, ведущей к одной из самых популярных туристических локаций Дагестана — Сулакскому каньону, будет завершен РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:15

2023-04-28T05:15

2023-04-28T05:15

туризм

туризм

новости - туризм

республика дагестан

достопримечательности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/36/1562493660_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_d14264b0df4f6a32bc72cf87295db51d.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 апр — РИА Новости. Ремонт шестикилометрового участка автомобильной дороги, ведущей к одной из самых популярных туристических локаций Дагестана — Сулакскому каньону, будет завершен в июле 2023 года, сообщает пресс-службе министерства транспорта республики. "В Буйнакском районе идет ремонт автомобильной дороги "Буйнакск — Кизилюрт — Новый Чиркей через поселок Дубки" на участке между 24 и 30 километром. Магистраль — одна из главных туристических артерий республики, которая ведет к Сулакскому каньону, смотровой площадке в поселке Дубки и Чиркейской ГЭС", — говорится в сообщении. Специалисты усилят асфальтобетонное покрытие, восстановят продольные и поперечные уклоны, обеспечат водоотвод.В ведомстве добавили, что вся дорога будет отремонтирована к июлю будущего года. Глубина Сулакского каньона составляет 1920 метров, что сделало его самым глубоким в Европе и одним из глубочайших в мире. Он опередил Большой каньон в Колорадо и каньон реки Тары.

https://ria.ru/20230331/dagestan-1861882988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, республика дагестан, достопримечательности