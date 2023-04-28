https://ria.ru/20230428/bpla-1868309913.html

Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА

Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА - РИА Новости, 28.04.2023

Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА

Опыт Москвы по развитию беспилотников надо распространять на другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:08

2023-04-28T00:08

2023-04-28T00:08

технологии

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опыт Москвы по развитию беспилотников надо распространять на другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. "Столичный опыт (по развитию беспилотников), безусловно, нужно активнее распространять и в других регионах России, в том числе в рамках научно-производственных центров, обеспечивать условия для проектирования и испытания новых разработок", - сказал Путин на совещании о развитии беспилотной авиации. По словам Путина, примером формирования площадок производства беспилотников и наземной инфраструктуры для них является московский индустриальный парк "Руднево". "Сергей Семенович (Собянин) сегодня так подробно рассказывал, о чем идет речь, честно говоря, как в народе говорят, сердце радуется, когда смотришь на такие масштабы развития. Они действительно впечатляют, без всякого сомнения", - отметил президент.

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технологии, москва, россия, владимир путин