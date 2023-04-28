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Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА - РИА Новости, 28.04.2023
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00:08 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/bpla-1868309913.html
Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА
Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА - РИА Новости, 28.04.2023
Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА
Опыт Москвы по развитию беспилотников надо распространять на другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:08
2023-04-28T00:08
технологии
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опыт Москвы по развитию беспилотников надо распространять на другие регионы, заявил президент России Владимир Путин. "Столичный опыт (по развитию беспилотников), безусловно, нужно активнее распространять и в других регионах России, в том числе в рамках научно-производственных центров, обеспечивать условия для проектирования и испытания новых разработок", - сказал Путин на совещании о развитии беспилотной авиации. По словам Путина, примером формирования площадок производства беспилотников и наземной инфраструктуры для них является московский индустриальный парк "Руднево". "Сергей Семенович (Собянин) сегодня так подробно рассказывал, о чем идет речь, честно говоря, как в народе говорят, сердце радуется, когда смотришь на такие масштабы развития. Они действительно впечатляют, без всякого сомнения", - отметил президент.
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технологии, москва, россия, владимир путин
Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин привел Москву в пример по развитию БПЛА

Путин: опыт Москвы по развитию БПЛА надо распространять на другие регионы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Опыт Москвы по развитию беспилотников надо распространять на другие регионы, заявил президент России Владимир Путин.
"Столичный опыт (по развитию беспилотников), безусловно, нужно активнее распространять и в других регионах России, в том числе в рамках научно-производственных центров, обеспечивать условия для проектирования и испытания новых разработок", - сказал Путин на совещании о развитии беспилотной авиации.
По словам Путина, примером формирования площадок производства беспилотников и наземной инфраструктуры для них является московский индустриальный парк "Руднево". "Сергей Семенович (Собянин) сегодня так подробно рассказывал, о чем идет речь, честно говоря, как в народе говорят, сердце радуется, когда смотришь на такие масштабы развития. Они действительно впечатляют, без всякого сомнения", - отметил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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ТехнологииМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
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