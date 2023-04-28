https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

Правоохранители применили секреты исполнения желаний от Елены Блиновской

Правоохранители применили секреты исполнения желаний от Елены Блиновской - РИА Новости, 28.04.2023

Правоохранители применили секреты исполнения желаний от Елены Блиновской

Вчера российский инфобизнес понес скоропостижную и невосполнимую утрату: в рамках заведенного СК России уголовного дела на границе с Белоруссией была арестована РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:01

аналитика

россия

белоруссия

земля

елена блиновская

валерия чекалина

следственный комитет россии (ск рф)

блогер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868278830_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_36a8260384a49f6a65bd9bc64e5c0f89.jpg

Вчера российский инфобизнес понес скоропостижную и невосполнимую утрату: в рамках заведенного СК России уголовного дела на границе с Белоруссией была арестована очередная "матерь бложья" и "маркетолог от бога" Елена Блиновская.По неофициальной информации, правоохранители за свой счет прошли легендарный тренинг Блиновской "Марафон желаний", согласно которому получить свыше можно все, если только сильно и правильно захотеть. Марафон сработал: они очень сильно и правильно захотели — и теперь коуч всея Руси Блиновская находится в заботливых руках российского правосудия.По данным прокуратуры, госпожа Блиновская, которая мечтала сделать счастливыми всех людей на Земле, по факту старалась в первую очередь сделать счастливой себя и вместо уплаты положенных отчислений в казну скрыла за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.Ранее Блиновская признавалась, что у нее не очень хорошо с цифрами, и можно было бы списать неуплату почти миллиарда рублей на наивную ошибку, но, по данным прокуратуры, она, "не желая переходить на общую систему налогообложения, целенаправленно и формально раздробила бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц".Одно из "неустановленных лиц" — ее супруг Александр Блиновский — сейчас проходит по делу как свидетель.Свой легендарный "Марафон желаний" Блиновская начала проводить с 2015-го. Как положено трудолюбивым инфобизнесменам, которые через одного в начале звездной карьеры мыли полы в сельской школе (кидали уголь в котельной, меняли пеленки лежачим больным — нужное подчеркнуть), она в один прекрасный день получила свыше (или "сниже") откровение, что она должна нести людям счастье. И она понесла.В итоге подписчиками ее соцсетей стали под шесть миллионов человек, а доходы от продажи "Марафона желаний" и других курсов достигли сотен миллионов рублей в год. По данным Forbes, за 2020-й выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей. По другим данным, оборот ее проектов оценивается примерно в два миллиарда рублей в год.Участников своего хита — "Марафона желаний" — Блиновская с помощью аудиосообщений учила, как определять свои "истинные желания", составлять их "работающий" список, избавляться от препятствий, которые мешают исполнению желаний, а также как прорабатывать страхи. Определение истинных желаний обходилось в 4,5 тысячи рублей, но особо страждущие могли лично послушать откровения Блиновской за 300 000 рублей. За эти деньги марафонцам предлагалось избавиться от 60 ненужных вещей, почистить галерею, составить список из десяти желаний и выбрать примерную дату их исполнения.При этом "маркетолог от бога" совершенно ничем не рисковала: она открыто сообщала, что если марафон не поможет, значит, вы мечтали как-то не так или некачественно почистили галерею. Ну а если участники марафона, многие из которых под него взяли кредиты, возмущались и писали, что желания что-то никак не сбываются, Блиновская наставляла их на путь истинный: "Если считаешь, что кому-то (просто) повезло, то ты обезьяна. Все, что мы получили в этой жизни, мы заслужили за прошлую жизнь. Если вам не везет, у вас менталитет обезьяны, значит, вы не работаете над собой, вы — ленивая обезьяна".Сама Блиновская себя обезьяной явно не считала и, когда она узнала о готовящемся аресте, купила отвлекающий внимание билет на самолет в Ташкент, а сама рванула на машине в Белоруссию с прицелом на Литву и ОАЭ, где у нее имеются комфортные запасные аэродромы в виде личной недвижимости (помимо квартир и земельных участков в России). Блиновская смыла яркий макияж, оделась в нелепый костюм и сандалии, но по привычке поехала "на стиле" — на "майбахе", в котором ее и взяли.Теперь, помимо голливудского особняка на Истре, набитого ювелирными изделиями, брендовыми шмотками и дорогими автомобилями, "маркетолог от бога" рискует потерять свободу на семь лет, о чем нам говорят вторая часть статьи 198 и пункт "б" четвертой части статьи 174.1 УК России.По мнению экспертов, череда уголовных дел против не платящих законные налоги инфобизнесменов будет только нарастать. В марте этого года Следственный комитет возбудил уголовные дела на двух популярных инстаблогеров — Валерию Чекалину (неуплата налогов на 300 миллионов рублей и отмывание средств в размере более 130 миллионов рублей) и Александру Митрошину (неуплата налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей). Последняя, кстати, по имеющимся данным, погасила свой долг перед государством. Имеется неофициальная информация, что это результаты работы специально созданного в Федеральной налоговой службе России "блогерского отдела", который отныне будет следить за продавцами "успешного успеха", чей доход превышает 50 миллионов рублей в год.А что касается десятков тысяч людей, которые выложили свои кровные за исполнение желаний, а в итоге заплатили за реализацию желаний Елены Блиновской, то, с одной стороны, хорошо, что столько людей в России хотят личностно расти. С другой стороны, раз уж так хочется заплатить за личностный рост деньги, есть огромное количество способов вырасти над собой, не помогая создавать финансовые империи талантливым девочкам из Кировской области. Например, можно купить по стоимости пары курсов Блиновской хороший бронежилет и отправить его нашим бойцам в СВО.Как говорят лучшие инфобизнесмены, покупка бронежилета (или, на худой конец, аптечки) поможет вам добела отмыть карму, прочистить все чакры, избавиться от негативных установок и улучшить сексуальную жизнь.А главное: в отличие от марафонов Блиновской, где результат не гарантирует никто, бронежилет класса защиты Бр5 гарантирует спасение жизни бойца при попадании пули от снайперской винтовки СВД со стальным термоупрочненным сердечником.Выбирайте, какие мечты и гарантии вам ближе.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868159783.html

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868236065.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230317/chekaliny-1858506510.html

https://ria.ru/20230321/mitroshina-1859367009.html

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868207786.html

россия

белоруссия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, белоруссия, земля, елена блиновская, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), блогер