https://ria.ru/20230427/bloger-1868096728.html

Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник

Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник - РИА Новости, 27.04.2023

Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник

Блогер Александра Митрошина, на которую было заведено уголовное дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:49

2023-04-27T12:49

2023-04-27T15:09

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую было заведено уголовное дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг, сообщил РИА Новости информированный источник.В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей."Александра Митрошина погасила задолженность", - сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что уголовное дело, возбужденное против Митрошиной, еще находится в производстве следователей.Источник в правоохранительных органах в марте рассказывал РИА Новости, что Митрошина уехала из России, следствие устанавливает ее точное местонахождение.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия