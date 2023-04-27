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Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник
Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник - РИА Новости, 27.04.2023
Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник
Блогер Александра Митрошина, на которую было заведено уголовное дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:49
2023-04-27T12:49
2023-04-27T15:09
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую было заведено уголовное дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг, сообщил РИА Новости информированный источник.В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей."Александра Митрошина погасила задолженность", - сказал собеседник агентства.Он также уточнил, что уголовное дело, возбужденное против Митрошиной, еще находится в производстве следователей.Источник в правоохранительных органах в марте рассказывал РИА Новости, что Митрошина уехала из России, следствие устанавливает ее точное местонахождение.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868068791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Блогер Митрошина погасила долг по налогам, сообщил источник
Блогер Митрошина, на которую завели уголовное дело о неуплате налогов, погасила долг
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Блогер Александра Митрошина, на которую было заведено уголовное дело о неуплате налогов на 120 миллионов рублей, погасила долг, сообщил РИА Новости информированный источник.
В марте столичный главк СК РФ сообщил о возбуждении против Митрошиной уголовного дела. По версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года она, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. В итоге, получив от своих образовательных курсов доход, превышающий допустимый, она отказалась переходить на общую систему налогообложения и тем самым уклонилась от уплаты налогов более чем на 120 миллионов рублей.
"Александра Митрошина погасила задолженность", - сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что уголовное дело, возбужденное против Митрошиной, еще находится в производстве следователей.
Источник в правоохранительных органах в марте рассказывал РИА Новости, что Митрошина уехала из России
, следствие устанавливает ее точное местонахождение.
Источник рассказал подробности задержания блогера Блиновской