https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html

Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия

Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия

Реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:01

2023-04-28T09:01

2023-04-28T09:05

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. По его словам, военно-биологическая деятельность США вызывает особое беспокойство. "Мы неоднократно доводили свои озабоченности до мирового сообщества и отмечали, что реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьёзную опасность для других государств и целых регионов", - сказал Шойгу. При этом он отметил, что частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. "Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал министр обороны России. С учетом данных обстоятельств, отметил он, российские специалисты продолжат внимательно отслеживать планы Вашингтона и делиться информацией о возникающих при этом биоугрозах.

https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство обороны сша, сергей шойгу, шос, украина, россия, сша