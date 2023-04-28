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Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия - РИА Новости, 28.04.2023
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09:01 28.04.2023 (обновлено: 09:05 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/biolaboratorii-1868334902.html
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия - РИА Новости, 28.04.2023
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия
Реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T09:01
2023-04-28T09:05
в мире
министерство обороны сша
сергей шойгу
шос
украина
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается. По его словам, военно-биологическая деятельность США вызывает особое беспокойство. "Мы неоднократно доводили свои озабоченности до мирового сообщества и отмечали, что реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьёзную опасность для других государств и целых регионов", - сказал Шойгу. При этом он отметил, что частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. "Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал министр обороны России. С учетом данных обстоятельств, отметил он, российские специалисты продолжат внимательно отслеживать планы Вашингтона и делиться информацией о возникающих при этом биоугрозах.
https://ria.ru/20230413/biolaboratorii-1865026006.html
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в мире, министерство обороны сша, сергей шойгу, шос, украина, россия, сша
В мире, Министерство обороны США, Сергей Шойгу, ШОС, Украина, Россия, США
Шойгу: биолаборатории США на Украине разрабатывают компоненты биооружия

Шойгу: реализуемые США на Украине программы направлены на разработку компонентов биооружия

© AP Photo / Andrew HarnikКомандование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Реализуемые Пентагоном на Украине военно-биологические программы направлены на разработку компонентов биологического оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что деятельность США по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны продолжается.
«
"На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - сказал Шойгу в пятницу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели.
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По его словам, военно-биологическая деятельность США вызывает особое беспокойство. "Мы неоднократно доводили свои озабоченности до мирового сообщества и отмечали, что реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьёзную опасность для других государств и целых регионов", - сказал Шойгу.
При этом он отметил, что частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности является перенос наиболее опасных исследований в третьи страны. "Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - сказал министр обороны России.
С учетом данных обстоятельств, отметил он, российские специалисты продолжат внимательно отслеживать планы Вашингтона и делиться информацией о возникающих при этом биоугрозах.
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