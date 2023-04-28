https://ria.ru/20230428/baskov-1868435955.html

"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе

"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе - РИА Новости, 28.04.2023

"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе

Народный артист России Николай Басков впервые за последние полгода выпустил новый клип на песню "Ты неотразима". Исполнитель поделился музыкальным видео на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:04

2023-04-28T14:04

2023-04-28T14:04

шоубиз

николай басков

алсу (алсу абрамова)

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музыка

youtube

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков впервые за последние полгода выпустил новый клип на песню "Ты неотразима". Исполнитель поделился музыкальным видео на своем YouTube-канале.В песне артист рассказывает о том, что влюблен в невероятную девушку, рядом с которой блекнут все красотки мира. Трек сопровождает видеоряд. На нем появляется Басков и жгучая брюнетка в красочных нарядах.Над роликом работал режиссер Рустам Романов вместе с Настей Вебер. В комментариях под видео зрители оставили много комментариев, в основном положительных. Одной из последних работ Баскова стал клип на трек "Давай по-хорошему", записанный с Ларисой Долиной. Видео на него было размещено полгода назад на YouTube и за это время набрало почти 280 тысяч просмотров.

https://ria.ru/20230426/baskov-1867540152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, алсу (алсу абрамова), лариса долина, дискотека авария, знаменитости, музыка, youtube, россия