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"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе - РИА Новости, 28.04.2023
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Шоубиз
 
14:04 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/baskov-1868435955.html
"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе
"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе - РИА Новости, 28.04.2023
"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе
Народный артист России Николай Басков впервые за последние полгода выпустил новый клип на песню "Ты неотразима". Исполнитель поделился музыкальным видео на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:04
2023-04-28T14:04
шоубиз
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков впервые за последние полгода выпустил новый клип на песню "Ты неотразима". Исполнитель поделился музыкальным видео на своем YouTube-канале.В песне артист рассказывает о том, что влюблен в невероятную девушку, рядом с которой блекнут все красотки мира. Трек сопровождает видеоряд. На нем появляется Басков и жгучая брюнетка в красочных нарядах.Над роликом работал режиссер Рустам Романов вместе с Настей Вебер. В комментариях под видео зрители оставили много комментариев, в основном положительных. Одной из последних работ Баскова стал клип на трек "Давай по-хорошему", записанный с Ларисой Долиной. Видео на него было размещено полгода назад на YouTube и за это время набрало почти 280 тысяч просмотров.
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николай басков, алсу (алсу абрамова), лариса долина, дискотека авария, знаменитости, музыка, youtube, россия
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"Ты неотразима": Басков признается в любви жгучей брюнетке в новом клипе

Певец Николай Басков выпустил новый клип на трек "Ты неотразима"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Народный артист России Николай Басков впервые за последние полгода выпустил новый клип на песню "Ты неотразима". Исполнитель поделился музыкальным видео на своем YouTube-канале.
В песне артист рассказывает о том, что влюблен в невероятную девушку, рядом с которой блекнут все красотки мира. Трек сопровождает видеоряд. На нем появляется Басков и жгучая брюнетка в красочных нарядах.
Над роликом работал режиссер Рустам Романов вместе с Настей Вебер.
В комментариях под видео зрители оставили много комментариев, в основном положительных.
«

"Классная песня и супер клип! Николай, вы всегда поете прекрасно, вы самый лучший!", "Приятно слушать исполнение Николая Баскова. Все красиво в клипе: музыка, оформление. Повышается настроение, когда слушаю песню", "Песня уже в голове!", "Здорово!" – поддержали артиста поклонники.

Одной из последних работ Баскова стал клип на трек "Давай по-хорошему", записанный с Ларисой Долиной. Видео на него было размещено полгода назад на YouTube и за это время набрало почти 280 тысяч просмотров.
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ШоубизНиколай БасковАлсу (Алсу Абрамова)Лариса ДолинаДискотека АварияЗнаменитостиМузыкаYouTubeРоссия
 
 
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