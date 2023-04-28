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В Дагестане арестовали еще одного полицейского по делу о пытках

В Дагестане арестовали еще одного полицейского по делу о пытках - РИА Новости, 28.04.2023

В Дагестане арестовали еще одного полицейского по делу о пытках

Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу еще одного полицейского по уголовному делу о гибели мужчины в отделе полиции в результате пыток, сообщили в РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T23:48

2023-04-28T23:48

2023-04-28T23:48

происшествия

махачкала

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы заключил под стражу еще одного полицейского по уголовному делу о гибели мужчины в отделе полиции в результате пыток, сообщили в пятницу в пресс-службе суда. В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в январе нынешнего года были задержаны и арестованы трое оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Накануне следственное управление СКР по Дагестану сообщило о задержании четвертого сотрудника отдела. "В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оперуполномоченному отдела полиции по Советскому району г. Махачкалы, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением пыток, повлекших по неосторожности смерть человека"). Рассмотрев материал, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, до 21 июня 2023 года", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура Дагестана сообщала, что ночью 21 января 2023 года оперуполномоченные отдела полиции по Советскому району Махачкалы доставили в отдел 35-летнего гражданина, чтобы получить от него информацию о местонахождении подозреваемого в совершении преступления. В отделе мужчине стало плохо, в последующем он скончался.

https://ria.ru/20230428/telo-1868630655.html

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происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд по республике дагестан