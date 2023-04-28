https://ria.ru/20230428/alyansy-1868334139.html

Шойгу рассказал, для чего США создают региональные альянсы

Шойгу рассказал, для чего США создают региональные альянсы - РИА Новости, 28.04.2023

Шойгу рассказал, для чего США создают региональные альянсы

США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счёт создания подконтрольных региональных альянсов, заявил министр обороны РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T09:00

2023-04-28T09:00

2023-04-28T09:00

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сша

сергей шойгу

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений за счёт создания подконтрольных региональных альянсов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сегодня эта деструктивная линия проявляется в стремлении переформатировать систему межгосударственных отношений за счёт создания подконтрольных региональных альянсов", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Нью-Дели. "При этом на независимые государства оказывается беспрецедентное давление, используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация. Все это уже давно стало визитной карточкой Запада", - добавил он. По его словам, "в результате проверке на прочность подвергаются механизмы безопасности и форматы сотрудничества, создававшиеся десятилетиями, обостряются замороженные межгосударственные противоречия, возрастает вероятность перерастания локальных кризисов в крупномасштабные конфликты". В этой связи министр напомнил, что Россией в 2021 году был инициирован диалог с Западом по стратегической стабильности, в ходе которого предполагалось рассмотреть все вопросы в области безопасности и определить возможные пути их урегулирования политико-дипломатическими методами. "Однако наши предложения на этот счет были отвергнуты, что свидетельствует о нежелании выстраивать равноправное партнерство", - отметил Шойгу. Министр заявил также, что российская сторона всегда подчеркивала важность построения равной и неделимой безопасности, сохранения центральной роли ООН, приверженности её уставу, целям и принципам, направленным на поддержание мира и стабильности.

https://ria.ru/20230428/porokh-1868314186.html

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россия, сша, сергей шойгу, в мире