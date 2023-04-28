https://ria.ru/20230428/aeroport-1868439415.html

В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике

В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике - РИА Новости, 28.04.2023

В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике

В "Домодедово" опровергли информацию о беспилотнике, обнаруженном над воздушной гаванью, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:27

2023-04-28T13:27

2023-04-28T14:56

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В "Домодедово" опровергли информацию о беспилотнике, обнаруженном над воздушной гаванью, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта."Информация не соответствует действительности. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", — пояснили в пресс-службе.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что неизвестный летательный аппарат находится над "Домодедово". Беспилотник якобы заметили пилоты пассажирского самолета авиакомпании "Nordstar" во время приземления.Подобная информация появлялась и вчера и также была опровергнута пресс-службой аэропорта.

https://ria.ru/20230427/domodedovo-1868221887.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, домодедово (аэропорт), беспилотники, происшествия