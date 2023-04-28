https://ria.ru/20230428/aeroport-1868439415.html
В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике
В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике - РИА Новости, 28.04.2023
В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике
В "Домодедово" опровергли информацию о беспилотнике, обнаруженном над воздушной гаванью, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:27
2023-04-28T13:27
2023-04-28T14:56
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В "Домодедово" опровергли информацию о беспилотнике, обнаруженном над воздушной гаванью, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта."Информация не соответствует действительности. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", — пояснили в пресс-службе.Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что неизвестный летательный аппарат находится над "Домодедово". Беспилотник якобы заметили пилоты пассажирского самолета авиакомпании "Nordstar" во время приземления.Подобная информация появлялась и вчера и также была опровергнута пресс-службой аэропорта.
https://ria.ru/20230427/domodedovo-1868221887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, домодедово (аэропорт), беспилотники, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Домодедово (аэропорт), Беспилотники, Происшествия
В аэропорту Домодедово опровергли информацию о беспилотнике
В Домодедово опровергли информацию о беспилотнике над аэропортом
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В "Домодедово" опровергли информацию о беспилотнике, обнаруженном над воздушной гаванью, сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта.
"Информация не соответствует действительности. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", — пояснили в пресс-службе.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что неизвестный летательный аппарат находится над "Домодедово". Беспилотник якобы заметили пилоты пассажирского самолета авиакомпании "Nordstar" во время приземления.
Подобная информация появлялась
и вчера и также была опровергнута пресс-службой аэропорта.
Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта