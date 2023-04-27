https://ria.ru/20230427/domodedovo-1868221887.html
Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта
Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта - РИА Новости, 27.04.2023
Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта
Дронов возле московского аэропорта "Домодедово" ни в четверг, ни в среду не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:30
2023-04-27T17:30
2023-04-27T17:30
происшествия
уфа
домодедово (аэропорт)
московская область (подмосковье)
республика башкортостан
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дронов возле московского аэропорта "Домодедово" ни в четверг, ни в среду не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Телеграм-каналы в четверг сообщили, что пилот рейса NordStar Уфа-Москва на подлете к аэропору "Домодедово" зафиксировал беспилотник. По данным канала, самолет благополучно сел в аэропорту. "Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа-"Домодедово", сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель аэропорта. По данным табло аэропорта, рейс NordStar из Уфы в "Домодедово" состоялся в среду, но представитель аэропорта отметил, что в этот день дронов также зафиксировано не было.
https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867445836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Домодедово (аэропорт), Московская область (Подмосковье), Республика Башкортостан
Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта
Представитель Домодедово: ни в среду, ни в четверг дронов около аэропорта не фиксировали
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дронов возле московского аэропорта "Домодедово" ни в четверг, ни в среду не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
Телеграм-каналы в четверг сообщили, что пилот рейса NordStar Уфа-Москва на подлете к аэропору "Домодедово" зафиксировал беспилотник. По данным канала, самолет благополучно сел в аэропорту.
"Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа
-"Домодедово", сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель аэропорта.
По данным табло аэропорта, рейс NordStar из Уфы в "Домодедово" состоялся в среду, но представитель аэропорта отметил, что в этот день дронов также зафиксировано не было.
Источник: над Внуково временно закрыли воздушную зону из-за данных о дроне