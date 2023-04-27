https://ria.ru/20230427/domodedovo-1868221887.html

Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта

Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта - РИА Новости, 27.04.2023

Представитель Домодедово опроверг сообщения о дронах в районе аэропорта

Дронов возле московского аэропорта "Домодедово" ни в четверг, ни в среду не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:30

2023-04-27T17:30

2023-04-27T17:30

происшествия

уфа

домодедово (аэропорт)

московская область (подмосковье)

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600933708_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_bb5c76af2b7f3cdf041d30b4769d662f.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дронов возле московского аэропорта "Домодедово" ни в четверг, ни в среду не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани. Телеграм-каналы в четверг сообщили, что пилот рейса NordStar Уфа-Москва на подлете к аэропору "Домодедово" зафиксировал беспилотник. По данным канала, самолет благополучно сел в аэропорту. "Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа-"Домодедово", сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - сказал представитель аэропорта. По данным табло аэропорта, рейс NordStar из Уфы в "Домодедово" состоялся в среду, но представитель аэропорта отметил, что в этот день дронов также зафиксировано не было.

https://ria.ru/20230424/vnukovo-1867445836.html

уфа

московская область (подмосковье)

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, уфа, домодедово (аэропорт), московская область (подмосковье), республика башкортостан