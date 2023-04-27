https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868105190.html

В Сети ужаснулись требованию Зеленского после разговора с Си Цзиньпином

В Сети ужаснулись требованию Зеленского после разговора с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023

В Сети ужаснулись требованию Зеленского после разговора с Си Цзиньпином

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мира не... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:09

2023-04-27T13:09

2023-04-27T20:10

в мире

владимир зеленский

си цзиньпин

россия

украина

китай

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского, который после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мира не удастся достичь за счет территориальных компромиссов с Россией. "С таким подходом точно не получится договориться о перемирии", — написал один из комментаторов. "США говорят, что Зеленский не должен думать о мире", — отметил другой. "Это высокомерие исчезнет, если так называемое наступление не будет успешным", — поддержал третий. "Зеленский не имеет права навязывать что-либо. Кто сядет за стол переговоров — так это США. О чем они договорятся с Россией, то и будет сделано!" — поделился мнением еще один пользователь. "Пока деньги продолжают поступать, он не согласится ни на какой мирный план", — заключили читатели. Зеленский еще в декабре заявил, что единственным способом завершить боевые действия будет отвод российских войск к границам 1991 года. Источник РИА Новости в Москве отметил тогда, что если президент Украины хочет вернуться в те годы, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией.

https://ria.ru/20230427/bayden-1868069294.html

https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html

россия

украина

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в мире, владимир зеленский, си цзиньпин, россия, украина, китай