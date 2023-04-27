https://ria.ru/20230427/yama-1868246826.html

В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму

В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму - РИА Новости, 27.04.2023

В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму

В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:20

2023-04-27T18:20

2023-04-27T19:40

хорошие новости

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дети

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 27 апр — РИА Новости. В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. Это произошло в туалете частного дома в селении Экажево."Спасатели отряда "Эрзи" приехали быстро. Один из них спустился в шестиметровую яму, обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх", — говорится в релизе. После этого ребенка, который чудом не утонул и не задохнулся, осмотрели врачи. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html

россия

республика ингушетия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дети, республика ингушетия