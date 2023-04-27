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В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму - РИА Новости, 27.04.2023
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму
В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:20
2023-04-27T18:20
2023-04-27T19:40
хорошие новости
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дети
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 27 апр — РИА Новости. В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. Это произошло в туалете частного дома в селении Экажево."Спасатели отряда "Эрзи" приехали быстро. Один из них спустился в шестиметровую яму, обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх", — говорится в релизе. После этого ребенка, который чудом не утонул и не задохнулся, осмотрели врачи. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дети, республика ингушетия
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дети, Республика Ингушетия
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму
В селении Экажево в Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, упавшую в выгребную яму