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В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму - РИА Новости, 27.04.2023
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Хорошие новости
 
18:20 27.04.2023 (обновлено: 19:40 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/yama-1868246826.html
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму - РИА Новости, 27.04.2023
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму
В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:20
2023-04-27T19:40
хорошие новости
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дети
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 27 апр — РИА Новости. В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС. Это произошло в туалете частного дома в селении Экажево."Спасатели отряда "Эрзи" приехали быстро. Один из них спустился в шестиметровую яму, обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх", — говорится в релизе. После этого ребенка, который чудом не утонул и не задохнулся, осмотрели врачи. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дети, республика ингушетия
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Дети, Республика Ингушетия
В Ингушетии спасли девочку, упавшую в выгребную яму

В селении Экажево в Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, упавшую в выгребную яму

© Фото : МЧС Республики ИнгушетияСотрудники МЧС Ингушетии спасли трехлетнего ребенка, упавшего в выгребную яму
Сотрудники МЧС Ингушетии спасли трехлетнего ребенка, упавшего в выгребную яму - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : МЧС Республики Ингушетия
Сотрудники МЧС Ингушетии спасли трехлетнего ребенка, упавшего в выгребную яму
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 27 апр — РИА Новости. В Ингушетии спасли трехлетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму, сообщило региональное Министерство ГО и ЧС.
Это произошло в туалете частного дома в селении Экажево.
"Спасатели отряда "Эрзи" приехали быстро. Один из них спустился в шестиметровую яму, обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх", — говорится в релизе.
После этого ребенка, который чудом не утонул и не задохнулся, осмотрели врачи. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДетиРеспублика Ингушетия
 
 
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