https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html

Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку

Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку - РИА Новости, 27.04.2023

Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку

Суд на Камчатке назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему начальнику управления МВД России по региону Михаилу Киселеву по делу о взятке, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:00

2023-04-27T03:00

2023-04-27T03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Суд на Камчатке назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему начальнику управления МВД России по региону Михаилу Киселеву по делу о взятке, сообщили в дальневосточном управлении Генеральной прокуратуры. О том, что материалы по Киселеву направлены в суд, региональная прокуратура сообщала в июле 2022 года. Ему вменили получение взятки в 2 миллиона рублей от коммерсанта, чей грузовик с рыбой задержали полицейские за нарушения правил перевозки. По данным следствия, Киселев дал указание подчиненным "замять" дело и вернуть товар. "Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Киселев также лишен звания генерал-майор полиции и права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на пять лет. Дело расследовалось по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 (получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20230426/prigovor-1867872458.html

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россия, камчатка, происшествия