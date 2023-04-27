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Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку
Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку - РИА Новости, 27.04.2023
Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку
Суд на Камчатке назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему начальнику управления МВД России по региону Михаилу Киселеву по делу о взятке, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:00
2023-04-27T03:00
2023-04-27T03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Суд на Камчатке назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему начальнику управления МВД России по региону Михаилу Киселеву по делу о взятке, сообщили в дальневосточном управлении Генеральной прокуратуры. О том, что материалы по Киселеву направлены в суд, региональная прокуратура сообщала в июле 2022 года. Ему вменили получение взятки в 2 миллиона рублей от коммерсанта, чей грузовик с рыбой задержали полицейские за нарушения правил перевозки. По данным следствия, Киселев дал указание подчиненным "замять" дело и вернуть товар. "Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства. Киселев также лишен звания генерал-майор полиции и права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на пять лет. Дело расследовалось по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 (получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20230426/prigovor-1867872458.html
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россия, камчатка, происшествия
Россия, Камчатка, Происшествия
Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии за взятку
Экс-начальника УМВД Камчатки приговорили к 11 годам колонии строгого режима за взятку
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 апр - РИА Новости. Суд на Камчатке назначил 11 лет колонии строгого режима бывшему начальнику управления МВД России по региону Михаилу Киселеву по делу о взятке, сообщили в дальневосточном управлении Генеральной прокуратуры.
О том, что материалы по Киселеву направлены в суд, региональная прокуратура сообщала в июле 2022 года. Ему вменили получение взятки в 2 миллиона рублей от коммерсанта, чей грузовик с рыбой задержали полицейские за нарушения правил перевозки. По данным следствия, Киселев дал указание подчиненным "замять" дело и вернуть товар.
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"Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
Киселев также лишен звания генерал-майор полиции и права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на пять лет.
Дело расследовалось по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 (получение должностным лицом через посредника взятки за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере).
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