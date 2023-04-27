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В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ
В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ - РИА Новости, 27.04.2023
В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ
Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:16
2023-04-27T12:16
2023-04-27T13:19
происшествия
павловск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
взрыв
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Специалисты осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.Накануне вечером жители Павловска, Пушкина, а также Петербурга сообщали, что слышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Что стало их источником, не уточнялось. Позже в конно-спортивном клубе в Павловске рассказали, что кровлю конюшни и манежа повредило осколками неясного происхождения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ
СК возбудил дело из-за взрыва на территории ТЭЦ в Павловске под Петербургом