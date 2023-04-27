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В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ - РИА Новости, 27.04.2023
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12:16 27.04.2023 (обновлено: 13:19 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868082069.html
В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ
В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ - РИА Новости, 27.04.2023
В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ
Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:16
2023-04-27T13:19
происшествия
павловск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
взрыв
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Специалисты осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.Накануне вечером жители Павловска, Пушкина, а также Петербурга сообщали, что слышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Что стало их источником, не уточнялось. Позже в конно-спортивном клубе в Павловске рассказали, что кровлю конюшни и манежа повредило осколками неясного происхождения.
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павловск
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происшествия, павловск, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург, взрыв
Происшествия, Павловск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Санкт-Петербург, Взрыв
В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ

СК возбудил дело из-за взрыва на территории ТЭЦ в Павловске под Петербургом

© Фото : ГСУ СК РФ по СПбСотрудник СК на территории ТЭЦ в Павловске, где произошел взрыв неустановленного устройства
Сотрудник СК на территории ТЭЦ в Павловске, где произошел взрыв неустановленного устройства - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : ГСУ СК РФ по СПб
Сотрудник СК на территории ТЭЦ в Павловске, где произошел взрыв неустановленного устройства
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
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"Двадцать шестого апреля рядом с заброшенным зданием в городе Павловске, на территории ТЭЦ, произошел взрыв неустановленного устройства", — говорится в релизе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Специалисты осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.
Накануне вечером жители Павловска, Пушкина, а также Петербурга сообщали, что слышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Что стало их источником, не уточнялось. Позже в конно-спортивном клубе в Павловске рассказали, что кровлю конюшни и манежа повредило осколками неясного происхождения.
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ПроисшествияПавловскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСанкт-ПетербургВзрыв
 
 
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