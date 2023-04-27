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В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ

В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ - РИА Новости, 27.04.2023

В Павловске под Петербургом прогремел взрыв на территории ТЭЦ

Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:16

2023-04-27T12:16

2023-04-27T13:19

происшествия

павловск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

санкт-петербург

взрыв

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Неизвестное устройство взорвалось на территории ТЭЦ в Павловске, сообщили в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Специалисты осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства произошедшего.Накануне вечером жители Павловска, Пушкина, а также Петербурга сообщали, что слышали громкие хлопки, похожие на взрывы. Что стало их источником, не уточнялось. Позже в конно-спортивном клубе в Павловске рассказали, что кровлю конюшни и манежа повредило осколками неясного происхождения.

https://ria.ru/20230426/gazel-1867920241.html

павловск

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, павловск, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург, взрыв