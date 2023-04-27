Рейтинг@Mail.ru
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 27.04.2023 (обновлено: 05:59 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868013149.html
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек - РИА Новости, 27.04.2023
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек
Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:09
2023-04-27T05:59
мирнинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.По данным ведомства, в 6.00 (00.00 мск) поступило сообщение, что в 01.35 (19.35 мск) на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях при ремонтных работах в скважине произошел "выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".Как отметили в ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадали девять человек."Все пострадавшие доставляются в центральную районную больницу города Мирный", – добавили в пресс-службе.В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что организована проверка.
https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html
https://realty.ria.ru/20230426/rosgosstrakh-1867863199.html
мирнинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Мирнинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек

В Мирнинском районе Якутии при взрыве на газовой скважине пострадали девять человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, в 6.00 (00.00 мск) поступило сообщение, что в 01.35 (19.35 мск) на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях при ремонтных работах в скважине произошел "выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осматривают последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Глава МЧС прибыл в охваченную пожарами Свердловскую область
Вчера, 04:44
Как отметили в ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадали девять человек.
"Все пострадавшие доставляются в центральную районную больницу города Мирный", – добавили в пресс-службе.
В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что организована проверка.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
"Росгосстрах" принимает заявления от пострадавших от пожара в Сосьве
26 апреля, 14:18
 
Мирнинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала