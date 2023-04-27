https://ria.ru/20230427/vzryv-1868013149.html

В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек

В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек - РИА Новости, 27.04.2023

В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек

Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T03:09

2023-04-27T03:09

2023-04-27T05:59

мирнинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.По данным ведомства, в 6.00 (00.00 мск) поступило сообщение, что в 01.35 (19.35 мск) на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях при ремонтных работах в скважине произошел "выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".Как отметили в ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадали девять человек."Все пострадавшие доставляются в центральную районную больницу города Мирный", – добавили в пресс-службе.В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что организована проверка.

https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html

https://realty.ria.ru/20230426/rosgosstrakh-1867863199.html

мирнинский район

россия

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мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия