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В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек - РИА Новости, 27.04.2023
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек
Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:09
2023-04-27T03:09
2023-04-27T05:59
мирнинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в результате выброса газа во время ремонтных работ на месторождении в Мирнинском районе Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.По данным ведомства, в 6.00 (00.00 мск) поступило сообщение, что в 01.35 (19.35 мск) на участке добычи газа в шести километрах от села Таас-Юрях при ремонтных работах в скважине произошел "выброс газа с последующим возгоранием газовоздушной смеси".Как отметили в ГУ МЧС, по предварительным данным, пострадали девять человек."Все пострадавшие доставляются в центральную районную больницу города Мирный", – добавили в пресс-службе.В региональной прокуратуре сообщили РИА Новости, что организована проверка.
https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html
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мирнинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Мирнинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек
В Мирнинском районе Якутии при взрыве на газовой скважине пострадали девять человек