https://ria.ru/20230427/vysylka-1868070576.html

Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов

Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2023

Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов

Москва ответит на решение Стокгольма выслать пять российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:38

2023-04-27T11:38

2023-04-27T12:28

москва

россия

швеция

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Стокгольма выслать пять российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Во вторник министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов. Он объяснил это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом".Как пояснили РИА Новости в шведском внешнеполитическом ведомстве, комментируя ситуацию, Россия якобы занимается сбором разведданных в стране и этому нужно противодействовать.Кроме того, в середине апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Двадцать шестого апреля посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД России и выразили ему решительный протест. Москва объявила десять представителей норвежского посольства персонами нон грата и ввела ограничения на набор местного персонала в норвежских дипучреждениях.

https://ria.ru/20230425/vysylki-1867517401.html

москва

россия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, швеция