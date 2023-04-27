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Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2023
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11:38 27.04.2023 (обновлено: 12:28 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/vysylka-1868070576.html
Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов
Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов - РИА Новости, 27.04.2023
Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов
Москва ответит на решение Стокгольма выслать пять российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:38
2023-04-27T12:28
москва
россия
швеция
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Стокгольма выслать пять российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.Во вторник министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов. Он объяснил это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом".Как пояснили РИА Новости в шведском внешнеполитическом ведомстве, комментируя ситуацию, Россия якобы занимается сбором разведданных в стране и этому нужно противодействовать.Кроме того, в середине апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Двадцать шестого апреля посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД России и выразили ему решительный протест. Москва объявила десять представителей норвежского посольства персонами нон грата и ввела ограничения на набор местного персонала в норвежских дипучреждениях.
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москва, россия, швеция
Москва, Россия, Швеция
Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов

В МИД заявили, что Москва ответит на высылку Стокгольмом российских дипломатов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва ответит на решение Стокгольма выслать пять российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«

"Мы рассматриваем решение властей Швеции как часть усиливающегося конфронтационного курса этой страны на российском направлении. Конечно, такие действия не останутся без ответа", — сказала она.

Во вторник министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов. Он объяснил это решение тем, что "их деятельность несовместима с дипломатическим статусом".
Как пояснили РИА Новости в шведском внешнеполитическом ведомстве, комментируя ситуацию, Россия якобы занимается сбором разведданных в стране и этому нужно противодействовать.
Кроме того, в середине апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России. Министр иностранных дел Анникен Хюитфельд заявила, что это решение приняли с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Двадцать шестого апреля посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД России и выразили ему решительный протест. Москва объявила десять представителей норвежского посольства персонами нон грата и ввела ограничения на набор местного персонала в норвежских дипучреждениях.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2022-2023 годах
25 апреля, 10:53
 
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