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МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023
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18:59 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vysylka-1867707811.html
МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов
МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023
МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов
Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку пятерых российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:59
2023-04-25T18:59
в мире
швеция
россия
виктор татаринцев
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ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку пятерых российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в Швеции". Во вторник глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом". В МИД РФ заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ". "Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно. Служба государственной безопасности Швеции совместно с другими ведомствами работает над выявлением, прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием ему", - сообщили агентству во внешнеполитическом ведомстве королевства. Там добавили, что российский посол в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции и уведомлен о высылке пятерых дипломатов. При этом в министерстве уточнили, что не могут сообщать какие-либо подробности о должностных лицах, которые будут высланы из страны.
https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867126802.html
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в мире, швеция, россия, виктор татаринцев
В мире, Швеция, Россия, Виктор Татаринцев
МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов

МИД Швеции объяснил высылку пяти российских дипломатов противодействием сбору разведданных

CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin / Здание Министерства иностранных дел Швеции
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Tage Olsin /
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку пятерых российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в Швеции".
Во вторник глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом". В МИД РФ заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
"Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно. Служба государственной безопасности Швеции совместно с другими ведомствами работает над выявлением, прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием ему", - сообщили агентству во внешнеполитическом ведомстве королевства.
Там добавили, что российский посол в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции и уведомлен о высылке пятерых дипломатов. При этом в министерстве уточнили, что не могут сообщать какие-либо подробности о должностных лицах, которые будут высланы из страны.
Здание посольства Российской Федерации в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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В миреШвецияРоссияВиктор Татаринцев
 
 
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