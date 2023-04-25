МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов
МИД Швеции объяснил высылку пяти российских дипломатов противодействием сбору разведданных
Здание Министерства иностранных дел Швеции. Архивное фото
ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку пятерых российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в Швеции".
Во вторник глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом". В МИД РФ заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".
"Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно. Служба государственной безопасности Швеции совместно с другими ведомствами работает над выявлением, прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием ему", - сообщили агентству во внешнеполитическом ведомстве королевства.
Там добавили, что российский посол в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции и уведомлен о высылке пятерых дипломатов. При этом в министерстве уточнили, что не могут сообщать какие-либо подробности о должностных лицах, которые будут высланы из страны.