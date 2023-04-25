https://ria.ru/20230425/vysylka-1867707811.html

МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов

МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов - РИА Новости, 25.04.2023

МИД Швеции объяснил причину высылки пятерых российских дипломатов

Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку пятерых российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:59

2023-04-25T18:59

2023-04-25T18:59

в мире

швеция

россия

виктор татаринцев

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ЦЮРИХ, 25 апр – РИА Новости. Шведское министерство иностранных дел в комментарии РИА Новости обосновало высылку пятерых российских дипломатов противодействием "сбору разведданных Россией в Швеции". Во вторник глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что королевство высылает пятерых российских дипломатов, объяснив это решение тем, что "их деятельность не совместима с дипломатическим статусом". В МИД РФ заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ". "Служба государственной безопасности Швеции (и другие соответствующие государственные органы) сообщили, что Россия постоянно занимается сбором разведданных в Швеции. Это угроза безопасности, к которой правительство относится очень серьезно. Служба государственной безопасности Швеции совместно с другими ведомствами работает над выявлением, прекращением сбора разведданных Россией в Швеции и противодействием ему", - сообщили агентству во внешнеполитическом ведомстве королевства. Там добавили, что российский посол в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции и уведомлен о высылке пятерых дипломатов. При этом в министерстве уточнили, что не могут сообщать какие-либо подробности о должностных лицах, которые будут высланы из страны.

https://ria.ru/20230422/diplomatiya-1867126802.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, россия, виктор татаринцев