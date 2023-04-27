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Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 27.04.2023
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19:04 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868259490.html
Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана
Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 27.04.2023
Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном развитие... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:04
2023-04-27T19:04
азербайджан
армения
лачинский коридор
ситуация на армяно-азербайджанской границе
в мире
россия
михаил галузин
полад бюльбюль оглы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом."Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента.В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230426/karabakh-1867832310.html
https://ria.ru/20230412/perestrelka-1864758694.html
азербайджан
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азербайджан, армения, лачинский коридор, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, россия, михаил галузин, полад бюльбюль оглы, вагаршак арутюнян
Азербайджан, Армения, Лачинский коридор, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, В мире, Россия, Михаил Галузин, Полад Бюльбюль оглы, Вагаршак Арутюнян
Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана

Галузин обсудил с послами Армении и Азербайджана ситуацию в Лачинском коридоре

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииМихаил Галузин
Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Михаил Галузин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом.
"Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Путин и Пашинян подтвердили важность соблюдения договоренностей по Карабаху
26 апреля, 12:37
Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента.
В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
МИД рассказал о мерах по деэскалации на границе Армении и Азербайджана
12 апреля, 13:15
 
АзербайджанАрменияЛачинский коридорСитуация на армяно-азербайджанской границеВ миреРоссияМихаил ГалузинПолад Бюльбюль оглыВагаршак Арутюнян
 
 
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