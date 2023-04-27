https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868259490.html

Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана

Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана - РИА Новости, 27.04.2023

Замглавы МИД провел встречу с послами Армении и Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном развитие... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:04

2023-04-27T19:04

2023-04-27T19:04

азербайджан

армения

лачинский коридор

ситуация на армяно-азербайджанской границе

в мире

россия

михаил галузин

полад бюльбюль оглы

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль оглы и послом Армении Вагаршаком Арутюняном развитие ситуации в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха в целом."Обсуждено развитие ситуации в Лачинском коридоре и в целом вокруг Нагорного Карабаха. Подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента.В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230426/karabakh-1867832310.html

https://ria.ru/20230412/perestrelka-1864758694.html

азербайджан

армения

лачинский коридор

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азербайджан, армения, лачинский коридор, ситуация на армяно-азербайджанской границе, в мире, россия, михаил галузин, полад бюльбюль оглы, вагаршак арутюнян