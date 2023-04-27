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Луценко и молодежь Вологодчины провели встречу с главой Россотрудничества
Луценко и молодежь Вологодчины провели встречу с главой Россотрудничества - РИА Новости, 27.04.2023
Луценко и молодежь Вологодчины провели встречу с главой Россотрудничества
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков побеседовал с участниками Дискуссионного клуба Молодежного парламента при Законодательном собрании Вологодской... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:15
2023-04-27T12:15
2023-04-27T12:15
вологодская область
сосновоборск
евгений примаков (россотрудничество)
юрий воробьев
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 27 апр – РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков побеседовал с участниками Дискуссионного клуба Молодежного парламента при Законодательном собрании Вологодской области на тему "Россия – право быть сильной", сообщает пресс-служба регионального парламента.Примаков принял участие во встрече по приглашению зампредседателя Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева. Беседа прошла в формате видеоконференцсвязи Москва - Вологда – Сосновоборск. В заседании приняли участие председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко, депутат Антонина Федорова, члены Молодежного парламента, студенты, кадеты и школьники."В работе Дискуссионного клуба принимают участие более 220 человек. Это площадки в Совете Федерации, в Законодательном собрании региона. К онлайн-конференции подключены все муниципалитеты Вологодчины. Стоит отметить, что впервые с нами ребята-активисты из города Сосновоборска Красноярского края", - приводятся в сообщении слова Луценко.По данным пресс-службы, в своем обращении к ребятам Примаков подробно рассказал о работе Россотрудничества и о том, как правильно понимать выражение "гуманитарная политика"."Мы работаем в сфере международного гуманитарного сотрудничества, развиваем позитивные отношения России со странами СНГ, другими перспективными иностранными государствами, занимаемся вопросами обеспечения нашей национальной безопасности. Мы привыкли слово "гуманитарный" относить к областям искусства, культуры, образования. Но на самом деле "гуманитарный" обозначает также обеспечение потребностей и прав человека", - цитирует Примакова пресс-служба парламента Вологодской области.Кроме того, Примаков рассказал ребятам про то, как Россотрудничество строит работу на новых территориях страны, о помощи Турции при землетрясении, о поддержке проектов по популяризации русской культуры за пределами Российской Федерации и отношении к людям, которые покинули Россию с началом спецоперации.Как отмечается в сообщении, первокурсник из ВоГУ Егор Лукьянов спросил Воробьева о роли регионов в устойчивом развитии государства. Сенатор подчеркнул, что сила современной России основывается, в том числе, на слаженной работе в каждом регионе. Благодаря организации социальных проектов на местах, сплочении трудовых ресурсов, переориентации производства и важнейших секторов экономики в период санкций и пандемии удается сохранять баланс и поступательное развитие.
https://ria.ru/20230426/lutsenko-1867950546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сосновоборск, евгений примаков (россотрудничество), юрий воробьев, андрей луценко
Вологодская область, Сосновоборск, Евгений Примаков (Россотрудничество), Юрий Воробьев, Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 27 апр – РИА Новости. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков побеседовал с участниками Дискуссионного клуба Молодежного парламента при Законодательном собрании Вологодской области на тему "Россия – право быть сильной", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Примаков принял участие во встрече по приглашению зампредседателя Совета Федерации
, Героя России Юрия Воробьева
. Беседа прошла в формате видеоконференцсвязи Москва
- Вологда
– Сосновоборск
. В заседании приняли участие председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко
, депутат Антонина Федорова, члены Молодежного парламента, студенты, кадеты и школьники.
"В работе Дискуссионного клуба принимают участие более 220 человек. Это площадки в Совете Федерации, в Законодательном собрании региона. К онлайн-конференции подключены все муниципалитеты Вологодчины. Стоит отметить, что впервые с нами ребята-активисты из города Сосновоборска Красноярского края", - приводятся в сообщении слова Луценко.
По данным пресс-службы, в своем обращении к ребятам Примаков подробно рассказал о работе Россотрудничества и о том, как правильно понимать выражение "гуманитарная политика".
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"Мы работаем в сфере международного гуманитарного сотрудничества, развиваем позитивные отношения России со странами СНГ
, другими перспективными иностранными государствами, занимаемся вопросами обеспечения нашей национальной безопасности. Мы привыкли слово "гуманитарный" относить к областям искусства, культуры, образования. Но на самом деле "гуманитарный" обозначает также обеспечение потребностей и прав человека", - цитирует Примакова пресс-служба парламента Вологодской области.
Кроме того, Примаков рассказал ребятам про то, как Россотрудничество строит работу на новых территориях страны, о помощи Турции
при землетрясении, о поддержке проектов по популяризации русской культуры за пределами Российской Федерации и отношении к людям, которые покинули Россию с началом спецоперации.
Как отмечается в сообщении, первокурсник из ВоГУ Егор Лукьянов спросил Воробьева о роли регионов в устойчивом развитии государства. Сенатор подчеркнул, что сила современной России основывается, в том числе, на слаженной работе в каждом регионе. Благодаря организации социальных проектов на местах, сплочении трудовых ресурсов, переориентации производства и важнейших секторов экономики в период санкций и пандемии удается сохранять баланс и поступательное развитие.