https://ria.ru/20230427/vatikan-1868092152.html

Папа римский встретился с премьером Украины

Папа римский встретился с премьером Украины - РИА Новости, 27.04.2023

Папа римский встретился с премьером Украины

Папа Римский Франциск принял в четверг в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:36

2023-04-27T12:36

2023-04-27T13:49

ватикан

украина

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

денис шмыгаль

папа римский

россия

дмитрий кулеба

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ВАТИКАН, 27 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск принял в четверг в Ватикане премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.Это уже второй визит главы украинского правительства в Апостольский дворец, впервые Шмыгаль побывал в Ватикане 25 марта 2021 года.Как стало известно журналистам, беседа продолжалась около получаса. Папа Римский и украинский премьер обменялись памятными подарками. После аудиенции у понтифика Шмыгаль отправился на встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином."В ходе состоявшихся в государственном секретариате сердечных переговоров были рассмотрены различные вопросы, связанные с войной на Украине, при этом особое внимание было уделено гуманитарному аспекту и усилиям по восстановлению мира", - говорится в официальном сообщении, которая распространила служба печати Святого престола.В ходе пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме Шмыгаль сообщил, что во время встречи с понтификом он обсудил "формулу мира Зеленского" и "различные шаги, которые Ватикан мог бы предпринять для ее осуществления"."Я пригласил его совершить визит на Украину", - заявил премьер.Шмыгаль и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в среду в Рим для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины, в которой приняли участие представители около 700 компаний и промышленных предприятий.В интервью телеканалу SkyTg24 Кулеба указал, что приглашение Киева папе Франциску посетить Украину остается в силе и он "может приехать в любой момент". Министр подчеркнул, что на Украине очень высоко оценили бы визит понтифика.В конце января глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что в сложившихся условиях папа Римский не поедет на Украину, куда его не раз приглашали Владимир Зеленский и другие представители киевских властей.Сам папа Франциск, возвращаясь в феврале в Рим из апостольской поездки в Африку, сказал журналистам, что открыт для встреч с лидерами России и Украины в целях урегулирования конфликта. Ранее он не раз заявлял о своем желании посетить Москву и Киев.В октябре информированный источник в Ватикане сообщил РИА Новости, что Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине. Отвечая на вопрос о реакции Ватикана на предложения президента Франции Эммануэля Макрона, он указал, что "если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого указал, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров". Зеленский ранее подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.

https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html

https://ria.ru/20230201/natsist-1848839363.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839507204.html

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