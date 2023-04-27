https://ria.ru/20230427/utyugi-1868099064.html

Психолог объяснила, зачем люди "выгуливают" утюги

Психолог объяснила, зачем люди "выгуливают" утюги - РИА Новости, 27.04.2023

Психолог объяснила, зачем люди "выгуливают" утюги

Люди, которые "выгуливают" в городах неодушевленные предметы, в частности утюги, скорее всего, проходят психологический тренинг, который помогает... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:54

2023-04-27T12:54

2023-04-27T12:59

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здоровье - общество

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КАЛИНИНГРАД, 27 апр - РИА Новости. Люди, которые "выгуливают" в городах неодушевленные предметы, в частности утюги, скорее всего, проходят психологический тренинг, который помогает раскрепоститься и стать увереннее, рассказала РИА Новости клинический психолог Инесса Моисеенко, комментируя опубликованные в соцсетях видео. Ранее в соцсетях появились видео из разных регионов России, жители которых "выгуливают" утюги по улицам. Авторы ролика, снятого в Гусеве Калининградской области, где с бытовой техникой гуляют двое мужчин, рассказали, что таким "загадочным перформансом" молодые люди сильно удивили горожан, которые выдвинули две версии происходящего. По мнению прохожих, мужчины "гладят тротуарную плитку или жены запрещают им заводить собак". В Анапе жители города сняли на видео двух женщин, гуляющих по центру города с утюгами. По словам калининградского клинического психолога Инессы Моисеенко, люди на видео проходят тренинг, цель которого – раскрепоститься, стать увереннее и избавиться от некоторых комплексов. "Такой ритуал, как "выгуливание" утюга, применяют в психологии во время тренинга, где люди учатся работать с ограничивающими установками, расширяют свои границы свободы. Это многим помогает раскрепоститься, избавиться от каких-то комплексов, стать увереннее. Человек как бы "разглаживает" свои проблемы и начинает легче к ним относиться", - рассказала психолог. Она отметила, что реакция прохожих бывает разная – кто-то испытывает раздражение или недоумение, но чаще люди выражают позитивные эмоции и даже хотят присоединиться к участникам тренинга. "Бывает, конечно, что крутят пальцем у виска и считают отклонением от нормы, но чаще люди смеются и говорят, что такие действия заряжают позитивом и поднимают настроение", - отметила психолог.

https://ria.ru/20230218/depressiya-1852667757.html

https://ria.ru/20230321/stress-1859534938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, психология, здоровье - общество