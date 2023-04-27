Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868190840.html
СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин
СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин - РИА Новости, 27.04.2023
СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин
В связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повышают стоимость платного обучения, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:30
2023-04-27T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/23/1519472342_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9232afe0aefd0bebe96bef81c6594576.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повышают стоимость платного обучения, сообщает в четверг украинское издание "Страна". Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. Как пишет издание "Страна", в учебных заведениях фиксируют увеличение интереса мужчин-абитуриентов к поступлению на платное обучение. "В этом году схема "Студент", как ожидается, станет еще более популярной.... Небывалый ажиотаж среди абитуриентов позволяет учебным заведениям повысить цены на контракт", - сообщает издание. По словам ректора технического университета "ШАГ" в Харькове Виталия Зайцева, по законодательству вузы имеют право поднимать стоимость обучения на процент инфляции за прошлый год, а инфляция на Украине в 2022 году была высокой. Таким образом вузы могут поднять цены в пределах 25%. По данным издания, в региональных вузах ценники стартуют с 15-16 тысяч гривен (406 до 433 доллара) за год, тогда как в столичных - 30-35 тысяч (812 и 948 долларов) и выше. По законодательству студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва или мобилизации на время учебы, она действует до тех пор, пока человек не закончит обучение, напоминает издание. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230422/ukraina-1867077444.html
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/23/1519472342_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_bf34cb253860876ab65ccece90a717c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин

"Страна": украинские вузы повысили стоимость обучения из-за наплыва студентов-мужчин

© РИА Новости / Алексей Фурман | Перейти в медиабанкХарьковский национальный университет имени Каразина
Харьковский национальный университет имени Каразина - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в медиабанк
Харьковский национальный университет имени Каразина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повышают стоимость платного обучения, сообщает в четверг украинское издание "Страна".
Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. Как пишет издание "Страна", в учебных заведениях фиксируют увеличение интереса мужчин-абитуриентов к поступлению на платное обучение.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
На Украине двое мужчин притворились подростками, чтобы выехать за границу
22 апреля, 14:19
"В этом году схема "Студент", как ожидается, станет еще более популярной.... Небывалый ажиотаж среди абитуриентов позволяет учебным заведениям повысить цены на контракт", - сообщает издание.
По словам ректора технического университета "ШАГ" в Харькове Виталия Зайцева, по законодательству вузы имеют право поднимать стоимость обучения на процент инфляции за прошлый год, а инфляция на Украине в 2022 году была высокой. Таким образом вузы могут поднять цены в пределах 25%. По данным издания, в региональных вузах ценники стартуют с 15-16 тысяч гривен (406 до 433 доллара) за год, тогда как в столичных - 30-35 тысяч (812 и 948 долларов) и выше.
По законодательству студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва или мобилизации на время учебы, она действует до тех пор, пока человек не закончит обучение, напоминает издание.
На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились
3 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала