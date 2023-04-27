https://ria.ru/20230427/ukraina-1868190840.html

СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин

СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ: украинские вузы повысили цену обучения из-за наплыва студентов-мужчин

В связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повышают стоимость платного обучения, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:30

2023-04-27T16:30

2023-04-27T16:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В связи с наплывом студентов-мужчин призывного возраста украинские вузы повышают стоимость платного обучения, сообщает в четверг украинское издание "Страна". Ранее украинское издание "Наши Деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение, только в 2022 году количество студентов-мужчин выросло на 82%. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" статус студента гарантирует отсрочку от призыва в армию. Как пишет издание "Страна", в учебных заведениях фиксируют увеличение интереса мужчин-абитуриентов к поступлению на платное обучение. "В этом году схема "Студент", как ожидается, станет еще более популярной.... Небывалый ажиотаж среди абитуриентов позволяет учебным заведениям повысить цены на контракт", - сообщает издание. По словам ректора технического университета "ШАГ" в Харькове Виталия Зайцева, по законодательству вузы имеют право поднимать стоимость обучения на процент инфляции за прошлый год, а инфляция на Украине в 2022 году была высокой. Таким образом вузы могут поднять цены в пределах 25%. По данным издания, в региональных вузах ценники стартуют с 15-16 тысяч гривен (406 до 433 доллара) за год, тогда как в столичных - 30-35 тысяч (812 и 948 долларов) и выше. По законодательству студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва или мобилизации на время учебы, она действует до тех пор, пока человек не закончит обучение, напоминает издание. На Украине с 24 февраля прошлого года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230422/ukraina-1867077444.html

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр