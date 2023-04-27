https://ria.ru/20230427/ukraina-1868083271.html

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины - РИА Новости, 27.04.2023

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, заявил... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:18

2023-04-27T12:18

2023-04-27T12:18

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, об этом речи не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь между Си Цзиньпином и Путиным о вопросе возвращения границ Украины образца 1991 года. Владимир Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - всем, что было разрушено Киевом и привело к кризису.

https://ria.ru/20230427/rezolyutsiya-1868047152.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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