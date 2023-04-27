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Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868083271.html
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины - РИА Новости, 27.04.2023
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, заявил... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:18
2023-04-27T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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китай
си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, об этом речи не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь между Си Цзиньпином и Путиным о вопросе возвращения границ Украины образца 1991 года. Владимир Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - всем, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
https://ria.ru/20230427/rezolyutsiya-1868047152.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос границ Украины

Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, шла ли речь между Си Цзиньпином и Путиным о вопросе возвращения границ Украины образца 1991 года.
Владимир Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года - это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией - всем, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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