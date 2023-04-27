https://ria.ru/20230427/ukraina-1868078183.html
НАТО поставила Украине почти все обещанные боевые машины, заявил генсек
НАТО поставила Украине почти все обещанные боевые машины, заявил генсек - РИА Новости, 27.04.2023
НАТО поставила Украине почти все обещанные боевые машины, заявил генсек
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:03
2023-04-27T12:03
2023-04-27T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
йенс столтенберг
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО предоставили Украине почти все обещанные боевые машины."Более 98% обещанных Украине боевых машин были поставлены", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, трансляция велась на сайте НАТО. Столтенберг отметил, что страны НАТО поставили Украине в общей сложности 1550 бронемашин и 230 танков и таким образом подготовили и оснастили 9 новых бронетанковых бригад с украинскими военными.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Йенс Столтенберг
НАТО поставила Украине почти все обещанные боевые машины, заявил генсек
Столтенберг заявил, что НАТО поставила Украине почти все обещанные боевые машины