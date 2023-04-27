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Глава Бразилии обсудит ситуацию на Украине с Макроном и другими лидерами - РИА Новости, 27.04.2023
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10:16 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868042347.html
Глава Бразилии обсудит ситуацию на Украине с Макроном и другими лидерами
Глава Бразилии обсудит ситуацию на Украине с Макроном и другими лидерами - РИА Новости, 27.04.2023
Глава Бразилии обсудит ситуацию на Украине с Макроном и другими лидерами
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на следующей неделе планирует переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:16
2023-04-27T10:16
в мире
украина
эммануэль макрон
луис инасиу лула да силва
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на следующей неделе планирует переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими международными лидерами, чтобы попытаться "найти мир" на Украине. Он отметил, что "важно найти лидеров", которые хотят говорить о мире. По мнению Лулы да Силвы в урегулировании конфликта на Украине могут принять участие Китай, Мексика, Индонезия. "Нужно привлечь страны, которые еще не вовлечены прямо или косвенно, и те, кто солидарен с Украиной... Нужно объединить все эти страны", - заявил он. По словам Лулы да Силвы, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Украине, он "ездил, чтобы поговорить с (президентом США Джо) Байденом, с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, с (председателем КНР) Си Цзиньпином, с Макроном". "Необходимо встречаться, чтобы положить конец этому конфликту", - отметил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230422/braziliya-1867105786.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, луис инасиу лула да силва, си цзиньпин
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Луис Инасиу Лула да Силва, Си Цзиньпин
Глава Бразилии обсудит ситуацию на Украине с Макроном и другими лидерами

Президент Лула да Силва обсудит Украину с Макроном и другими лидерами на следующей неделе

© AP Photo / Andre PennerЛуис Инасио Лула да Силва
Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Andre Penner
Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что на следующей неделе планирует переговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими международными лидерами, чтобы попытаться "найти мир" на Украине.
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"На следующей неделе я собираюсь поговорить с Макроном и другими лидерами, чтобы попытаться найти мир", - заявил бразильский президент в интервью испанской газете Pais.
Он отметил, что "важно найти лидеров", которые хотят говорить о мире. По мнению Лулы да Силвы в урегулировании конфликта на Украине могут принять участие Китай, Мексика, Индонезия.
"Нужно привлечь страны, которые еще не вовлечены прямо или косвенно, и те, кто солидарен с Украиной... Нужно объединить все эти страны", - заявил он.
По словам Лулы да Силвы, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Украине, он "ездил, чтобы поговорить с (президентом США Джо) Байденом, с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, с (председателем КНР) Си Цзиньпином, с Макроном".
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Президент Бразилии заявил, что пока не поедет в Россию
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"Необходимо встречаться, чтобы положить конец этому конфликту", - отметил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Президент Бразилии направит на Украину советника для встречи с Зеленским
22 апреля, 02:22
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронЛуис Инасиу Лула да СилваСи Цзиньпин
 
 
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