https://ria.ru/20230427/trevoga-1868134751.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:08
2023-04-27T14:08
2023-04-27T14:08
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги, согласно данным онлайн-карты, прозвучал в регионах одновременно – в 13.54 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230201/natsist-1848839363.html
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украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу