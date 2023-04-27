https://ria.ru/20230427/telegram-1868304469.html

Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей

Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей - РИА Новости, 27.04.2023

Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей

Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, будет защищать их право на частное общение, заявил основатель мессенджера... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:05

2023-04-27T23:05

2023-04-27T23:05

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бразилия

китай

иран

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, будет защищать их право на частное общение, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале. Ранее сообщалось, что суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных полиции. Кроме того, уточнялось, что на компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. "В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение", - написал Дуров в своем телеграм-канале. По словам Дурова, миссия Telegram заключается в сохранении конфиденциальности и свободы слова по всему миру. "В случаях, когда местные законы противоречат этой миссии или предъявляют технологически невыполнимые требования, нам иногда приходится покидать такие рынки. В прошлом такие страны, как Китай, Иран и Россия запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в вопросе прав человека. Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны", - отметил он. После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.

https://ria.ru/20230421/milliarder-1866782237.html

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в мире, бразилия, китай, иран, павел дуров, технологии