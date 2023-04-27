Рейтинг@Mail.ru
Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/telegram-1868304469.html
Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей
Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей - РИА Новости, 27.04.2023
Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей
Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, будет защищать их право на частное общение, заявил основатель мессенджера... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:05
2023-04-27T23:05
в мире
бразилия
китай
иран
павел дуров
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, будет защищать их право на частное общение, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале. Ранее сообщалось, что суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных полиции. Кроме того, уточнялось, что на компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. "В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение", - написал Дуров в своем телеграм-канале. По словам Дурова, миссия Telegram заключается в сохранении конфиденциальности и свободы слова по всему миру. "В случаях, когда местные законы противоречат этой миссии или предъявляют технологически невыполнимые требования, нам иногда приходится покидать такие рынки. В прошлом такие страны, как Китай, Иран и Россия запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в вопросе прав человека. Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны", - отметил он. После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.
https://ria.ru/20230421/milliarder-1866782237.html
бразилия
китай
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, китай, иран, павел дуров, технологии
В мире, Бразилия, Китай, Иран, Павел Дуров, Технологии
Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей

Дуров: Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, будет защищать их право на частное общение, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале.
Ранее сообщалось, что суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных полиции. Кроме того, уточнялось, что на компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти.
"В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение", - написал Дуров в своем телеграм-канале.
По словам Дурова, миссия Telegram заключается в сохранении конфиденциальности и свободы слова по всему миру.
"В случаях, когда местные законы противоречат этой миссии или предъявляют технологически невыполнимые требования, нам иногда приходится покидать такие рынки. В прошлом такие страны, как Китай, Иран и Россия запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в вопросе прав человека. Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны", - отметил он.
После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Forbes опубликовал рейтинг самых обедневших миллиардеров из России
21 апреля, 04:41
 
В миреБразилияКитайИранПавел ДуровТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала