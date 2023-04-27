Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей
Дуров: Telegram обжалует решение бразильского суда о запросе данных пользователей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Telegram обжалует решение бразильского суда, запрашивающего данные его пользователей, будет защищать их право на частное общение, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на своем канале.
Ранее сообщалось, что суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram в стране из-за неполноты данных, предоставленных полиции. Кроме того, уточнялось, что на компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Решение было принято после того, как соцсеть вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти.
"В Бразилии суд запросил данные, которые нам технически невозможно получить. Мы обжалуем это решение и ждем окончательного решения. Независимо от цены, мы будем защищать наших пользователей в Бразилии и их право на частное общение", - написал Дуров в своем телеграм-канале.
По словам Дурова, миссия Telegram заключается в сохранении конфиденциальности и свободы слова по всему миру.
"В случаях, когда местные законы противоречат этой миссии или предъявляют технологически невыполнимые требования, нам иногда приходится покидать такие рынки. В прошлом такие страны, как Китай, Иран и Россия запрещали Telegram из-за нашей принципиальной позиции в вопросе прав человека. Такие события, хотя и прискорбные, все же предпочтительнее предательства наших пользователей и убеждений, на которых мы были основаны", - отметил он.
После нескольких нападений на школы в Бразилии власти страны усилили меры по обеспечению безопасности в учебных заведениях. В числе этих мер было обращение к соцсетям с запросом о предоставлении необходимой информации по борьбе с опасным контентом.