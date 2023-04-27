https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868138417.html

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023

Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ

Корабли ВМФ России минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск, сообщило Министерство... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:18

2023-04-27T14:18

2023-04-27T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вмф рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868160286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbf5ef44f5dfb51e3ab4432169229eca.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корабли ВМФ России минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", — говорится в заявлении.Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области, а также Авдеевка и Серебрянка в ДНР, отметили в ведомстве.Херсонское направлениеРоссийская артиллерия за сутки уничтожила до 30 солдат ВСУ, четыре пусковые установки ЗРК С-300, зенитную самоходную установку Gepard, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка в Харьковской области."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", — подчеркнули в министерстве.Помимо этого, на Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР, а также Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР.Украинские войска за сутки потеряли более 70 солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уточнили в Минобороны.Южнодонецкое и Запорожское направленияРоссийская армия поразила украинские подразделения в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.Как подчеркнули в военном ведомстве, потери противника на этих направлениях составили: Помимо этого, в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о поражении пунктов дислокации резервов ВСУ высокоточным оружием Конашенков о поражении пунктов дислокации резервов ВСУ высокоточным оружием 2023-04-27T14:18 true PT5M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вмф рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область, зрк с-300