https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1868138417.html
Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ
Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ - РИА Новости, 27.04.2023
Российские военные нанесли удар по пунктам дислокации резервов ВСУ
Корабли ВМФ России минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск, сообщило Министерство... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:18
2023-04-27T14:18
2023-04-27T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вмф рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Корабли ВМФ России минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале."Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", — говорится в заявлении.Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области, а также Авдеевка и Серебрянка в ДНР, отметили в ведомстве.Херсонское направлениеРоссийская артиллерия за сутки уничтожила до 30 солдат ВСУ, четыре пусковые установки ЗРК С-300, зенитную самоходную установку Gepard, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка в Харьковской области."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", — подчеркнули в министерстве.Помимо этого, на Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР, а также Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР.Украинские войска за сутки потеряли более 70 солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уточнили в Минобороны.Южнодонецкое и Запорожское направленияРоссийская армия поразила украинские подразделения в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.Как подчеркнули в военном ведомстве, потери противника на этих направлениях составили: Помимо этого, в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о поражении пунктов дислокации резервов ВСУ высокоточным оружием
Конашенков о поражении пунктов дислокации резервов ВСУ высокоточным оружием
2023-04-27T14:18
true
PT5M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вмф рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, ВМФ РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Харьковская область, ЗРК С-300
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Корабли ВМФ России минувшей ночью нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале
.
"Нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий", — говорится в заявлении.
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Кроме того, российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил в районах населенных пунктов Черкесское в Херсонской области
, а также Авдеевка и Серебрянка в ДНР, отметили в ведомстве.
Российская артиллерия за сутки уничтожила до 30 солдат ВСУ, четыре пусковые установки ЗРК С-300, зенитную самоходную установку Gepard, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Купянское и Краснолиманское направления
На Купянском направлении российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка в Харьковской области.
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"В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики
, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град", — подчеркнули в министерстве.
Помимо этого, на Краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР, а также Червонопоповка и Червоная Диброва в ЛНР.
Украинские войска за сутки потеряли более 70 солдат, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", уточнили в Минобороны.
Южнодонецкое и Запорожское направления
Российская армия поразила украинские подразделения в районе Угледара, Никольского и Новомихайловки в ДНР.
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Как подчеркнули в военном ведомстве, потери противника на этих направлениях составили:
- до 60 военнослужащих;
- бронетранспортер;
- боевая машина ЗРК "Тор-М1";
- три автомобиля;
- артиллерийская система М777.
Помимо этого, в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине