https://ria.ru/20230427/shpargalka-1868302745.html

Белый дом прокомментировал новую шпаргалку Байдена

Белый дом прокомментировал новую шпаргалку Байдена - РИА Новости, 27.04.2023

Белый дом прокомментировал новую шпаргалку Байдена

Подготовка вопросов, которые могут прозвучать на пресс-конференциях президента США Джо Байдена, - это совершенно нормально, адресующих их журналистов выбирают... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:47

2023-04-27T22:47

2023-04-27T22:47

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сша

китай

карин жан-пьер

джо байден

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Подготовка вопросов, которые могут прозвучать на пресс-конференциях президента США Джо Байдена, - это совершенно нормально, адресующих их журналистов выбирают заранее, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер о замеченной накануне шпаргалке. "Это совершенно нормально, когда президенту сообщают о журналистах, которые хотят задать вопросы, и темах", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Она заявила, что конкретных вопросов у Белого дома заранее не было, а работа пресс-службы аккумулировать журналистский интерес и предугадывать, что могут спросить у президента. Тех, кому дадут слово, пресс-служба выбирала заранее, учитывая несколько факторов, в том числе кто дольше других не имел возможности обратиться к Байдену. Издание Los Angeles Times ранее заявило, что не передавало пресс-службе Белого дома вопрос к брифингу Байдена, конспект которого журналисты заметили на шпаргалке главы государства. Накануне на совместной пресс-конференции Байдена с коллегой из Южной Кореи фотографы запечатлели момент, когда американский лидер ненароком перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему сотрудниц прессы. "Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике - например, переориентацию производства полупроводников - с внешней политикой, основанной на альянсах?" - указано на шпаргалке. Непосредственно над ним был напечатан снимок журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. На заметке также видно, что ее фамилия во избежание неловкой ситуации при произношении транскрибирована для главы государства по слогам. Байдену, впрочем, транскрипция не понадобилась, он обратился к журналистке по имени. При этом репортер спросила не так, как значилось в шпаргалке Байдена, поинтересовавшись не вредит ли Южной Кореи конкуренция США с Китаем в сфере производства полупроводников, и не происходит ли это ради реализации внутренних приоритетов к выборам. Сложно понять, на какой вариант постановки вопроса отвечает Байден, хотя в его репликах и содержалась отсылка к конкуренции с Китаем, об отношениях с Южной Кореей он также упомянул. Это не первый случай, когда действующий президент США во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.

https://ria.ru/20230413/bayden-1865088216.html

https://ria.ru/20221012/bayden-1823439045.html

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в мире, сша, китай, карин жан-пьер, джо байден