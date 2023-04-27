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В ГД назвали резолюцию США о границах Украины 1991 года политическим бредом - РИА Новости, 27.04.2023
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10:34 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/rezolyutsiya-1868047152.html
В ГД назвали резолюцию США о границах Украины 1991 года политическим бредом
В ГД назвали резолюцию США о границах Украины 1991 года политическим бредом - РИА Новости, 27.04.2023
В ГД назвали резолюцию США о границах Украины 1991 года политическим бредом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года исключено, а заявления на этот счет не более чем... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:34
2023-04-27T10:34
украина
михаил шеремет
госдума рф
в мире
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года исключено, а заявления на этот счет не более чем спекуляции и политический бред. Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят резолюцию, требующую добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года - на момент объявления независимости, сообщает портал Yahoo News. Авторы документа также призывают включить Украину в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву. При этом Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года. "Возвращение Украины к границам 1991 года исключено. Россия не торгует своим территориями. Крым, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР являются исторически русскими землями, которые осваивались Россией и теперь воссоединились с ней навсегда, а все заявления и ультиматумы, звучащие с Киева и от их заокеанских кураторов – спекуляции и политический бред", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, заявлениями киевских политиков движет страх и растерянность. "Все в истории циклично и повторяется, поэтому рекомендую всем агрессорам не терять даром время и закупать белую материю, с их русофобской риторикой она может им очень скоро пригодиться. А что касается Украины, то настанет время, когда она снова будет в составе великой России", - сказал депутат.
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868043248.html
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украина, михаил шеремет, госдума рф, в мире, сша
Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире, США
В ГД назвали резолюцию США о границах Украины 1991 года политическим бредом

Шеремет о резолюции США о границах Украины 1991 года: это спекуляции и политический бред

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возвращение Украины к границам 1991 года исключено, а заявления на этот счет не более чем спекуляции и политический бред.
Члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят резолюцию, требующую добиться завершения конфликта на Украине ее возвращением к границам 1991 года - на момент объявления независимости, сообщает портал Yahoo News. Авторы документа также призывают включить Украину в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву. При этом Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.
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"Возвращение Украины к границам 1991 года исключено. Россия не торгует своим территориями. Крым, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР являются исторически русскими землями, которые осваивались Россией и теперь воссоединились с ней навсегда, а все заявления и ультиматумы, звучащие с Киева и от их заокеанских кураторов – спекуляции и политический бред", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, заявлениями киевских политиков движет страх и растерянность.
"Все в истории циклично и повторяется, поэтому рекомендую всем агрессорам не терять даром время и закупать белую материю, с их русофобской риторикой она может им очень скоро пригодиться. А что касается Украины, то настанет время, когда она снова будет в составе великой России", - сказал депутат.
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Вчера, 10:00
 
УкраинаМихаил ШереметГосдума РФВ миреСША
 
 
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