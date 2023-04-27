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Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.04.2023
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14:26 27.04.2023 (обновлено: 14:37 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868140431.html
Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.04.2023
Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
Премьер Украины Денис Шмыгаль считает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского хорошим началом для развития будущих отношений с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:26
2023-04-27T14:37
украина
китай
владимир зеленский
си цзиньпин
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль считает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского хорошим началом для развития будущих отношений с Китаем.В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса."Вчера прошел продуктивный разговор между президентом Украины и президентом Китая. Этот разговор открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с китайской республикой. Уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в Италию, которую транслировал сайт кабмина Украины.Отвечая на вопрос о посредничестве Китая в урегулировании конфликта, премьер Украины заявил, что Киев придерживается собственной "формулы мира"."Мы полностью понимаем, что значит наш путь к миру: это восстановление Украины в границах 1991 года, обеспечение гарантий со стороны международных структур. Только в этом случае мы можем быть уверены в стабильном и справедливом мире", - заявил Шмыгаль. Говоря о вступлении Украины в НАТО, премьер заявил, что Киев ожидает от июльского саммита в Вильнюсе сроков вступления страны в альянс.Шмыгаль и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в среду в Рим для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины, в которой приняли участие представители около 700 компаний и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868105190.html
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html
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украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин, денис шмыгаль, в мире
Украина, Китай, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Денис Шмыгаль, В мире
Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

Премьер Шмыгаль: разговор Зеленского и Си открывает новый этап отношений Украины и Китая

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль считает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского хорошим началом для развития будущих отношений с Китаем.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Сети ужаснулись требованию Зеленского после разговора с Си Цзиньпином
Вчера, 13:09
"Вчера прошел продуктивный разговор между президентом Украины и президентом Китая. Этот разговор открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с китайской республикой. Уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в Италию, которую транслировал сайт кабмина Украины.
Отвечая на вопрос о посредничестве Китая в урегулировании конфликта, премьер Украины заявил, что Киев придерживается собственной "формулы мира".
"Мы полностью понимаем, что значит наш путь к миру: это восстановление Украины в границах 1991 года, обеспечение гарантий со стороны международных структур. Только в этом случае мы можем быть уверены в стабильном и справедливом мире", - заявил Шмыгаль. Говоря о вступлении Украины в НАТО, премьер заявил, что Киев ожидает от июльского саммита в Вильнюсе сроков вступления страны в альянс.
Шмыгаль и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в среду в Рим для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины, в которой приняли участие представители около 700 компаний и промышленных предприятий.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Вчера, 12:20
 
УкраинаКитайВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинДенис ШмыгальВ мире
 
 
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