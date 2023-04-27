https://ria.ru/20230427/razgovor-1868140431.html

Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.04.2023

Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

Премьер Украины Денис Шмыгаль считает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского хорошим началом для развития будущих отношений с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:26

2023-04-27T14:26

2023-04-27T14:37

украина

китай

владимир зеленский

си цзиньпин

денис шмыгаль

в мире

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль считает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского хорошим началом для развития будущих отношений с Китаем.В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса."Вчера прошел продуктивный разговор между президентом Украины и президентом Китая. Этот разговор открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с китайской республикой. Уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в Италию, которую транслировал сайт кабмина Украины.Отвечая на вопрос о посредничестве Китая в урегулировании конфликта, премьер Украины заявил, что Киев придерживается собственной "формулы мира"."Мы полностью понимаем, что значит наш путь к миру: это восстановление Украины в границах 1991 года, обеспечение гарантий со стороны международных структур. Только в этом случае мы можем быть уверены в стабильном и справедливом мире", - заявил Шмыгаль. Говоря о вступлении Украины в НАТО, премьер заявил, что Киев ожидает от июльского саммита в Вильнюсе сроков вступления страны в альянс.Шмыгаль и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в среду в Рим для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины, в которой приняли участие представители около 700 компаний и промышленных предприятий.

https://ria.ru/20230427/zelenskiy-1868105190.html

https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html

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украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин, денис шмыгаль, в мире