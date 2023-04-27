Шмыгаль высказался о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
Премьер Шмыгаль: разговор Зеленского и Си открывает новый этап отношений Украины и Китая
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль считает телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского хорошим началом для развития будущих отношений с Китаем.
В среду председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
"Вчера прошел продуктивный разговор между президентом Украины и президентом Китая. Этот разговор открывает новый этап нашего сотрудничества и отношений с китайской республикой. Уверен, что это очень хорошее начало для развития наших будущих отношений", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по итогам визита в Италию, которую транслировал сайт кабмина Украины.
Отвечая на вопрос о посредничестве Китая в урегулировании конфликта, премьер Украины заявил, что Киев придерживается собственной "формулы мира".
"Мы полностью понимаем, что значит наш путь к миру: это восстановление Украины в границах 1991 года, обеспечение гарантий со стороны международных структур. Только в этом случае мы можем быть уверены в стабильном и справедливом мире", - заявил Шмыгаль. Говоря о вступлении Украины в НАТО, премьер заявил, что Киев ожидает от июльского саммита в Вильнюсе сроков вступления страны в альянс.
Шмыгаль и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прибыли в среду в Рим для участия в двусторонней конференции по восстановлению Украины, в которой приняли участие представители около 700 компаний и промышленных предприятий.