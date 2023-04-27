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Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023
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12:22 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868084593.html
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином
В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:22
2023-04-27T12:22
политика
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли в обозримом будущем контакты российского и китайского лидеров.
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html
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политика, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином

Песков заявил, что в графике Путина в ближайшее время нет разговора с Си Цзиньпином

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли в обозримом будущем контакты российского и китайского лидеров.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Вчера, 12:20
 
ПолитикаРоссияКитайДмитрий ПесковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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