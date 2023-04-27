https://ria.ru/20230427/razgovor-1868084593.html
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином
В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:22
2023-04-27T12:22
2023-04-27T12:22
политика
россия
китай
дмитрий песков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли в обозримом будущем контакты российского и китайского лидеров.
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин
Политика, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином
Песков заявил, что в графике Путина в ближайшее время нет разговора с Си Цзиньпином