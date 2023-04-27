https://ria.ru/20230427/razgovor-1868084593.html

Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином

Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином - РИА Новости, 27.04.2023

Путин не планирует в ближайшее время говорить с Си Цзиньпином

В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:22

2023-04-27T12:22

2023-04-27T12:22

политика

россия

китай

дмитрий песков

владимир путин

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В графике президента России Владимира Путина в обозримой перспективе пока нет разговора с председателем КНР Си Цзиньпинем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не планируются ли в обозримом будущем контакты российского и китайского лидеров.

https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, китай, дмитрий песков, владимир путин, си цзиньпин