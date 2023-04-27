https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html

В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2023

В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в Кремле считают суверенным делом этих государств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:20

2023-04-27T12:20

2023-04-27T13:39

китай

украина

россия

си цзиньпин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в Кремле считают суверенным делом этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html

китай

украина

россия

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китай, украина, россия, си цзиньпин, дмитрий песков, в мире