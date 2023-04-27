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В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2023
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12:20 27.04.2023 (обновлено: 13:39 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/razgovor-1868083795.html
В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 27.04.2023
В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в Кремле считают суверенным делом этих государств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:20
2023-04-27T13:39
китай
украина
россия
си цзиньпин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в Кремле считают суверенным делом этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html
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китай, украина, россия, си цзиньпин, дмитрий песков, в мире
Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Песков счел разговор Си Цзиньпина с Зеленским суверенным делом Китая и Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Общение председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского в Кремле считают суверенным делом этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Что касается самого факта общения - это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их международного диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают состоявшийся разговор китайского лидера и Зеленского.
В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского
Вчера, 11:23
 
КитайУкраинаРоссияСи ЦзиньпинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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