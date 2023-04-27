https://ria.ru/20230427/putin-1868249615.html
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана
Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пока не готовится, речь идеи о перспективе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:28
2023-04-27T18:28
2023-04-27T18:43
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
аэс "аккую"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пока не готовится, речь идеи о перспективе, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее в ходе выступления в режиме видеоконференции на церемонии завоза ядерного топлива в АЭС "Аккую" президент Турции Тайип Эрдоган выразил пожелание в следующий раз встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным лицом к лицу."Нет. Речь идет о перспективе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли уже такая встреча и может ли она состояться до президентских выборов в Турции.
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868221055.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, аэс "аккую"
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, АЭС "Аккую"
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Эрдогана
Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана пока не готовится, речь идет о перспективе