https://ria.ru/20230427/putin-1868025093.html
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2023
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:25
2023-04-27T16:25
2023-04-27T17:00
россия
владимир путин
аэс "аккую"
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0dea7f8102fad0bc7c2dccec8f9ffc5.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую".
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205148_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32ba2907bac0436ce0021be1cb77c70d.jpg
LIVE: Путин на церемонии доставки российского ядерного топлива РФ на турецкую АЭС "Аккую"
LIVE: Путин на церемонии доставки российского ядерного топлива РФ на турецкую АЭС "Аккую"
2023-04-27T16:25
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, аэс "аккую", видео, турция, реджеп тайип эрдоган
Россия, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую".
2023-04-27T16:25
true
PT1S
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую".