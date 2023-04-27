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Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2023
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16:25 27.04.2023 (обновлено: 17:00 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/putin-1868025093.html
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина - РИА Новости, 27.04.2023
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:25
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россия
владимир путин
аэс "аккую"
турция
реджеп тайип эрдоган
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую".
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LIVE: Путин на церемонии доставки российского ядерного топлива РФ на турецкую АЭС "Аккую"
LIVE: Путин на церемонии доставки российского ядерного топлива РФ на турецкую АЭС "Аккую"
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россия, владимир путин, аэс "аккую", видео, турция, реджеп тайип эрдоган
Россия, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую".
2023-04-27T16:25
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Церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии доставки ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию "Аккую".
 
РоссияВладимир ПутинАЭС "Аккую"ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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